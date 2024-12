Was kochst du an Weihnachten?

1/2 Spaghetti alle vongole eignen sich bestens als fleischlose Alternative für das Weihnachtsessen. Foto: Shutterstock

Rezept für Spaghetti alle vongole: mit Venusmuscheln und Weisswein

2 kg Vongole veraci und 500 g Pasta für das festliche Gericht

Claudio Del Principe

Vielen ist ein festliches Fleischgericht im Weihnachtsmenü heilig. Bei meinen Eltern zu Hause wäre das hingegen eine Sünde gewesen. Meine Mutter legte ihren katholischen Glauben an Heiligabend besonders streng aus. Und Fleisch war absolut tabu. Stattdessen gab es Spaghetti alle vongole und danach Baccalà in umido, also geschmorten Stockfisch mit Kartoffeln und Gemüse.

In meiner Familie wechseln wir immer wieder ab. Mal gibt es Spaghetti alle vongole, mal das in der Familie meiner Frau traditionelle Schüfeli im Teig. Natürlich nicht mit einem beliebigen Teig. Selbstverständlich setze ich dafür mit meinem Sauerteig einen Brotteig an und wickle dann das Schüfeli darin ein. Das kommt dann wie ein Gschänggpäckli in die Mitte vom Tisch und wird feierlich tranchiert. Aussen krachend knusprig und innen saftig. Für mich sind beide Gerichte ein spektakuläres Festessen! Hier mein Rezept für Spaghetti alle vongole:

Zutaten

2 kg Vongole veraci (das sind die extra grossen Venusmuscheln)

0,5 dl Olivenöl extra vergine

2 Knoblauchzehen, geschält und angedrückt

2 Peperoncinoschoten, entkernt und fein geschnitten

100 ml trockener Weisswein

500 g hochwertige Spaghetti oder Linguine

Salz

1 grosser Bund flache Petersilie, fein geschnitten

weiteres Olivenöl zum Beträufeln

Zubereitung

Die Muscheln in einem Sieb gut abbrausen, anschliessend eine Stunde in kaltem Wasser einlegen, damit die Muscheln Sand auswerfen. Muscheln danach noch mal in ein Sieb geben, erneut abbrausen und kräftig durchschütteln. Danach die offenen Muscheln aussortieren.

In einer Schwenkpfanne Olivenöl erhitzen und bei schwacher Hitze fünf Minuten mit Knoblauch und Peperoncino aromatisieren. Mit dem Weisswein ablöschen, diesen aber nicht einkochen. Die Vongole dazugeben, zudecken und zwei Minuten bei hoher Hitze dämpfen.

Ein feines Sieb über eine Schüssel legen und die Muscheln mit dem Kochsud abgiessen. Den passierten Sud für später bereitstellen. Das Muschelfleisch auslösen und zum Sud geben. Ein paar wenige Muscheln in der Schale zum Garnieren beiseitestellen.

Die Pasta in siedendem Salzwasser zwei Minuten kürzer als die angegebene Kochzeit al dente kochen. Dann tropfnass in eine Schwenkpfanne heben, wenig Muschelsud dazugeben und bei mittlerer Hitze wie bei einem Risotto warten, bis die Flüssigkeit aufgesogen ist, bevor man wieder vom Sud dazugibt.

Man kann förmlich dabei zusehen, wie die Pasta Stärke abgibt, den Sud trübt und sich langsam eine cremige Sauce bildet. Nach Bedarf etwas Pastawasser dazugeben, damit sie geschmeidig bleibt.

Zum Schluss die Muscheln und viel fein geschnittene Petersilie dazugeben. In Teller schöpfen, mit den restlichen Muscheln in der Schale garnieren und reichlich fruchtiges Olivenöl darüberträufeln.

Gutes Gelingen und frohe Festtage!