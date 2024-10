Die Uhr wird zurückgedreht Die Zeitumstellung beeinflusst unsere Gesundheit

Die Zeitumstellung steht wieder vor der Tür – doch was macht das Drehen an der Uhr mit unserer Gesundheit? Wir dürfen in der sogenannten Winterzeit wieder eine Stunde länger schlafen. Und manchen setzt das länger zu als gewünscht.