Wer abnehmen will, muss nicht hungern – im Gegenteil. Die richtigen Snacks zwischendurch können helfen, Heisshunger zu vermeiden und den Stoffwechsel in Schwung zu halten.

20 kleine Mahlzeiten, die dir beim Abnehmen helfen

20 kleine Mahlzeiten, die dir beim Abnehmen helfen

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Gesunde Snacks fördern Abnehmen und halten den Stoffwechsel in Schwung

Ideale Snacks enthalten sättigende Ballaststoffe, Proteine und gesunde Fette

20 leckere und einfache Snack-Ideen machen und halten dich schlank War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Auch wenn du abnehmen möchtest: Auf regelmässige gesunde Mahlzeiten solltest du auf keinen Fall verzichten. Entscheidend dabei ist jedoch, dass die kleinen Snacks für zwischendurch sättigende Ballaststoffe, Proteine und gesunde Fette enthalten. Hier zeigen wir 20 Snack-Ideen, die schlank machen oder halten – und gleichzeitig lecker und gesund sind:

1 Banane mit Erdnussbutter

Die Kombi aus schneller Energie (Banane) und langanhaltender Sättigung (Erdnussbutter) ist top. Achte beim Einkauf auf Erdnussbutter ohne Zuckerzusatz und Palmöl.

2 Selleriestangen mit Frischkäse

Leicht, knackig, vitaminreich – und mit etwas fettarmem Frischkäse ein echter Snack-Hit. Sellerie liefert Vitamin K und Folsäure, Frischkäse sättigt mit Fett und Protein.

3 Dunkle Schokolade mit Mandeln

Gönn dir ruhig ein Stück dunkle Schoggi (mind. 70 % Kakao) und ein paar Mandeln –beide Snacks bieten Antioxidantien, gute Fette und macht satt.

4 Griechischer Joghurt mit Beeren & Honig

Der hohe Proteingehalt des griechischen Joghurts kombiniert mit Ballaststoffen aus Beeren und einem Hauch Honig für die Süsse – perfekt für den Nachmittag und erfrischend an warmen Tagen.

5 Trauben & Baumnüsse

Trauben sind süss und reich an Antioxidantien, Baumnüsse liefern gesunde Fette und sättigen – zusammen als Snack also eine unschlagbare Kombination!

6 Hummus mit Gemüse

Ob Gurken, Karotten oder Sellerie – zusammen mit Hummus (aus Kichererbsen) wird das gesunde Gemüse zum ballaststoffreichen Protein-Snack.

7 Protein-Bar

Die Riegel mit Proteinen stillen schnell den Hunger – ideal für unterwegs, wenn mal gar keine Zeit für etwas Frisches da ist.

8 Edamame-Hummus & Buchweizen-Cracker

Soja liefert viel Protein und Ballaststoffe, Buchweizen senkt Blutdruck und Cholesterin – gesund und lecker! Edamame findest du gefroren in den Kühlregalen grösserer Supermärkte, als Hummus zubereitet bieten die grünen Kerne eine interessante Variation zum klassischen Hummus aus Kichererbsen.

9 Cottage Cheese mit Vollkornbrot

Hüttenkäse enthält viel Protein und wenig Fett – mit Vollkornbrot oder Crackern ist er die perfekte Kombi für einen sättigenden Snack. Falls du ihn lieber süss magst, schmeckt er auch mit Honig oder Früchten.

10 Mediterrane Hummus-Platte

Gurken, Hummus, Oliven, Tomaten – dieser Snack bringt Mittelmeer-Feeling und tut Herz und Figur gut (Achtung: Oliven enthalten viel Salz!).

11 Haferflocken mit Heidelbeeren

Schnell gemacht, super sättigend und ideal für den Blutzuckerspiegel. Ein Schuss Zimt passt perfekt dazu. Falls du die Flöckchen lieber als Porridge geniesst, kannst du sie dir am Vorabend zubereiten und im Glas mitnehmen.

12 Protein-Smoothie

Banane, Beeren, fettarme Milch oder Hafermilch – dazu etwas Proteinpulver: So ein Smoothie ist perfekt auch nach dem Training oder als Frühstücks-Ersatz. Wenn du die Früchte vor dem Mixen einfrierst, wird aus deinem Smoothie im Nu ein erfrischender und gesunder Milkshake.

13 Grünkohl-Chips

Grünkohl aus dem Ofen: knusprig, kalorienarm und voll mit Antioxidantien. Einfach mit etwas Olivenöl und Gewürzen backen, sie schmecken wirklich erstaunlich gut.

14 Apfelscheiben mit Käse

Der Klassiker: süss und salzig, mit Ballaststoffen aus dem Apfel und Protein aus dem Käse. Passt ideal in die Znüni-Pause.

15 Nature-Joghurt mit Sojanüssen

Salzig trifft sauer: Die Kombi liefert wertvolle Proteine, Ballaststoffe und bleibt kalorienarm. Von Natur aus enthalten die knusprigen Sojanüsse viel Eiweiss und sind dadurch ideal für eine bewusste Ernährung.

16 Birnenscheiben mit Mandelmus

Birne = süss und saftig, Mandelmus = gesundes Fett und Protein. Gemeinsam: ein sättigender Mix, der wie ein Dessert anmutet.

17 Putenröllchen mit Paprika

Putenbruststreifen mit Senf und Peperoni einrollen – wenig Kalorien, viel Eiweiss. Ideal auch als Low-Carb-Option, wenn du auf Kohlenhydrate verzichten möchtest.

18 Tomaten mit Mozarella

Tomaten liefern Lycopin, Mozzarella Kalzium und Vitamin D – zusammen eine gute Kombination für Herz, Knochen & Immunsystem. Mozzarella kannst du als kleine Kugeln oder abgepackte Sticks gut für unterwegs mitnehmen.

19 Gekochtes Ei

Ein hartgekochtes Ei ist der Inbegriff des schlanken Snacks: viel Protein, kaum Kalorien, ideal für Meal Prep. Und sogar bereits verpackt.

20 Suppe mit Vollkorncrackern

Eine Portion Suppe – z. B. mit Bohnen oder Linsen – liefert Wärme, Sättigung und viele Nährstoffe. An kühlen Tagen tut eine kleine warme Zwischenmahlzeit oft gut. Die Cracker dazu sorgen für Biss.

Ist Snacken eigentlich gesund?

Ja – solange du auf die Zutaten achtest. Snacks mit viel Eiweiss und Ballaststoffen fördern das Sättigungsgefühl, halten den Blutzucker stabil und beugen Fressattacken vor. Optimal ist ein kleiner Snack alle 3 bis 4 Stunden, um den Stoffwechsel in Schwung zu halten. Entscheidend ist: Mass halten und echte, möglichst unverarbeitete Lebensmittel bevorzugen.

Du siehst: Abnehmen heisst nicht verzichten – sondern schlau planen! Diese 20 Mini-Mahlzeiten helfen dir, fit und gesund durchs Leben zu gehen. Probier’s aus und finde deine Favoriten!