Was hilft gegen trockene Augen?

Tränen haben wichtige Funktionen für unsere Augen: Sie bilden einen Film, der das Auge schützt und mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Dieser Tränenfilm besteht aus drei Schichten, die die Augenoberfläche, bestehend aus Lidinnenseite, Bindehaut und Hornhaut, schützen und eine gute Sehfunktion ermöglichen.

Trocknet die Augenoberfläche aus, wird sie wund, was zu einer Verschlechterung der Sehfunktion führt. Des Weiteren enthält der Film keimtötende Stoffe, die das Auge vor Infektionen schützen. Deshalb sind trockene Augen infektionsgefährdet. Die Hornhaut der Augen besitzt keine Blutgefässe, die sie mit Sauerstoff versorgen könnten. Stattdessen ist es der Tränenfilm, der Sauerstoff direkt aus der Luft nimmt und die Hornhaut damit versorgt.

Typische Symptome bei trockenen Augen

Es kann verschiedene Gründe für trockene Augen geben. Als das trockene Auge, auch Sicca Syndrom genannt, bezeichnet man eine Benetzungsstörung der Augenoberfläche, die von einer verminderten Tränenproduktion oder der erhöhten Verdunstung der Tränenflüssigkeit hervorgerufen wird. Bei beiden Phänomenen handelt es sich um Entzündungsreaktionen, die dazu führen, dass das Auge nicht mehr ideal mit Tränenflüssigkeit versorgt wird.

Typische Symptome eines betroffenen Auges sind:

Augenrötung

Fremdkörpergefühl

Juckreiz

Brennen

Schmerzen

Kosmetika-Unverträglichkeiten

Schleimabsonderung

Lichtempfindlichkeit

geschwollene Augenlider

Druckgefühl im Bereich der Augen

Eine gestörte Zusammensetzung des Tränenfilms führt dazu, dass das Auge versucht, die Hornhaut durch die Blutgefässe der Bindehaut mit Sauerstoff zu versorgen. Gerötete Augen sind die Folge.

Wie behandelt man ein trockenes Auge?

Augenärzte ermitteln die Menge an Tränenflüssigkeit mithilfe eines Papierstreifens, den sie in den Bindehautsack hängen. Darauf kann anhand der Zeitspanne zwischen Lidschlag und Aufreissen des Tränenfilms die Stabilität gemessen werden. In der Regel wird der Tränenfilm anschliessend unter dem Mikroskop auf Veränderungen untersucht.

Wer bei geröteten Augen Augentropfen mit gefässverengender Wirkung anwendet, läuft Gefahr, dem Auge langfristig zu schaden. Es ist deshalb ratsam, eine medizinische Fachperson aufzusuchen, wenn entsprechende Symptome über einen längeren Zeitraum auftreten. Frische Luft und bewusstes Blinzeln gehören zu einfachen Mitteln, wie man trockenen Augen vorbeugen kann.

