Malin Mueller

Üblicherweise gehören Kontaktlinsen nicht unbedingt zu den Dingen, auf die wir wahnsinnig scharf sind. Sie ordnen sich in die gleiche Kategorie wie Socken und Zahnbürsten ein. Man will kein Geld dafür ausgeben, aber drumherum kommt man eben auch nicht. Das gilt an 364 Tagen im Jahr. Der eine Moment, an dem wir eine Ausnahme machen? Halloween.

Hier werden auf einmal wie wild Kontaktlinsen im Katzenaugen-Look, ganz in Schwarz oder wahlweise Weiss bestellt – das Ziel ist die vollkommene Verwandlung, und da gehören die Augen zum Gesamtpaket dazu. Noch einmal ganz genau darüber nachzudenken, ob die eigene Augenfarbe nicht vielleicht doch ausreicht, ist allerdings dringend zu empfehlen.

Achtung, Verletzungsgefahr!

Wieso diese Zügelung in Sachen Effort? Experten warnen vor Kontaktlinsen aus Onlineshops oder Kostümläden. Viele von ihnen sind nicht medizinisch geprüft und genehmigt. Extrem bedenklich – schliesslich landen sie am Ende in unseren Augen. Gerade diejenigen unter uns, die üblicherweise ohne Kontaktlinsen auskommen, sind anfällig dafür, die Linsen falsch zu lagern (Leitungswasser reicht nicht aus!), sie deutlich länger zu tragen als angebracht (das dritte Jahr in Folge ist NICHT okay, auch wenn es jeweils nur ein Tag ist) oder sie sogar mit Freunden zu teilen (das ist ein grosses No-Go. Wirklich. Tut das unter keinen Umständen!).

Die Folge solcher Unvorsichtigkeiten sind Bakterien, die ins Auge gelangen. Eine Entzündung ist vorprogrammiert. Weil die Linsen nicht genau an das eigene Auge angepasst sind und von «Ungeübten» schnell mal falsch eingesetzt werden, sind ausserdem Kratzer und Beschädigungen auf der Augenhornhaut möglich.

Die wahre Horror-Story an Halloween

Um das Ganze noch ein bisschen gruseliger zu machen, warnt sogar die «British Contact Lens Association (BCLA)» vor den Accessoires. «Extravagante Linsen mögen uns für Halloween cool aussehen lassen, aber wer dafür sein Augenlicht verliert, lebt eine lebenslange Horror-Story.» Dieses Statement gibt der BCLA-Präsident Brian Tompkins und wir zittern jetzt schon vor Angst.

War es das also als mit dem Zombie-Look? Nicht zwingend. Wagst du den Gang zum Optiker und lässt dich vor Ort beraten, kaufst du die ausgefallenen Linsen weiterhin risikofrei und freust dich an Halloween darüber, dass alle Blicke auf dich gerichtet sind.