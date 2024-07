Diese Fehler passieren im Umgang mit Kontaktlinsen

1/10 Hygiene ist bei der Verwendung von Kontaktlinsen sehr wichtig. Trotzdem werden dabei viele Fehler gemacht.

Sonja Zaleski-Körner

Wer auf eine Sehhilfe angewiesen ist, aber keine Brille tragen möchte, kann in vielen Fällen nach Rücksprache mit einem Augenarzt seine Augen lasern lassen – oder Kontaktlinsen tragen. Entscheidet man sich für letzteres, erfordert es etwas Übung, bis man die Kontaktlinsen problemlos einsetzen und wieder aus dem Auge entfernen kann. Nach einer Weile sollten die Handgriffe sitzen.

Es gibt sowohl Tages- und Wochen- als auch Monats- oder sogar Jahreslinsen, die man nach einer Anpassung beim Optiker in der passenden Sehstärke auswählt. Auch bunte Kontaktlinsen mit oder ohne Sehstärke sind erhältlich. Um möglichst lange etwas von ihnen zu haben und Reizungen der Augen zu verhindern, die meist durch mangelnde oder falsche Hygiene der Sehhilfen ausgelöst werden können, sollte man die folgenden Fehler vermeiden.

Linsen ohne Beratung vom Fachmann aussuchen

Wer Objekte in der Nähe oder Ferne nicht mehr gut erkennen kann, sollte nicht einfach selbst zu Kontaktlinsen greifen, sondern zunächst bei einem Augenarzt die Sehstärke und die Gesundheit der Augen prüfen lassen. Anschliessend kann bei einem Optiker die passende Sehhilfe gewählt werden.

Entscheidet man sich für Kontaktlinsen, erhält man eine individuelle Beratung und Anpassung der Linsen. Falsch angepasste oder unpassende Kontaktlinsen können zu Schäden an der Hornhaut im Auge führen. Zudem erhält man Tipps, wie man diese Sehhilfe verwenden und pflegen sollte.

Hände nicht vorher waschen

Auch wenn die Hände sauber aussehen, sollte man sie jedes Mal vor dem Einsetzen oder Entnehmen der Kontaktlinsen gründlich waschen. So verhindert man, das Bakterien oder Keime an die Linsen und in die Augen gelangen. Ansonsten riskiert man, dass es zu Reizungen oder sogar schweren Infekten kommen kann.

Kontaktlinsen falsch oder gar nicht säubern

Bei Tageslinsen entfällt dieser Punkt. Bei Wochen-, Monats- oder Jahreskontaktlinsen, die man länger verwenden kann, ist die regelmässige Reinigung aber entscheidend: Nur mit den passenden Pflegemitteln und entsprechend der Anleitung auf der Verpackung dürfen die empfindlichen Linsen gesäubert werden.

Werbung

Achtung! Leitungswasser trocknet diese aus und sollte nicht verwendet werden. Ausserdem müssen auch die Aufbewahrungsbehälter regelmässig gereinigt und je nach Modell und Hygiene monatlich ausgetauscht werden.

Sehhilfen zu lange im Auge lassen

Die tägliche Tragezeit der Kontaktlinsen, die vom Hersteller empfohlen wird, sollte nicht überschritten werden. Die Augen benötigen Erholungszeiten, um gesund zu bleiben. Das sollte man im stressigen Alltag nicht vergessen.

Gereizte Augen nicht schonen

Wenn die Linsen beim Tragen beginnen, sich störend anzufühlen, wenn die Augen trocken werden oder zu jucken beginnen, sollte man die Sehhilfe entfernen und für den Rest des Tages eine Brille tragen. Sind die Augen am Morgen immer noch gereizt, sollte man sie weiterhin schonen und erst einmal keine Kontaktlinsen verwenden. Nicht für jeden eignen sie sich als Sehhilfe.

Kommt es beim Tragen der Linsen gar zu Schmerzen und es ist kein Grund dafür zu finden, wie zum Beispiel eine Wimper, die ins Auge gekommen ist, sollte zur Sicherheit ein Augenarzt aufgesucht werden.

Werbung

Empfohlene Verwendungszeit überschreiten

Das Austauschintervall der Kontaktlinsen darf die maximal empfohlene Dauer nicht überschreiten. So sollte man Tageslinsen auf keinen Fall mehrmals verwenden, oder Wochen-, Monats- und Jahreslinsen länger nutzen, als auf der Verpackung angegeben. Wer sich nicht daran hält, kann dadurch Infekte, Reizungen und Entzündungen an den Augen bekommen.

Haltbarkeit nicht prüfen

Dies gilt sowohl für die Kontaktlinsen als auch für die Pflegemittel: Das Haltbarkeitsdatum sollte nicht überschritten werden. Nach dem Anbruch sollten die meisten Kontaktlinsenflüssigkeiten binnen eines Monats aufgebraucht und ausgetauscht werden.

Stylingprodukte an die Linsen kommen lassen

Beim Schminken oder Stylen der Haare sollte darauf geachtet werden, dass die Kontaktlinsen nicht mit Mascara, Kajal, Haarspray oder ähnlichem in Kontakt kommen. Dies könnte die Oberfläche der Sehhilfe beschädigen oder austrocknen und sowohl zu einer beeinträchtigten Sicht als auch zu Reizungen der Augen führen. Wie immer sollte man vorsichtig und mit Bedacht mit den Linsen umgehen.

Mit Kontaktlinsen ins Wasser

Beim Waschen des Gesichts, Duschen oder Schwimmen sollte man die Kontaktlinsen möglichst ausziehen, damit sie nicht mit Wasser in Kontakt kommen. Dies kann sie austrocknen und ihre Haltbarkeit verkürzen. Zudem können sich dadurch Keime an den Linsen festsetzen.

Werbung

Linsen offen herumliegen lassen

Es versteht sich von selbst, dass Kontaktlinsen nicht einfach an der Luft liegen gelassen werden sollten. Sie trocknen schnell aus und sind dann nicht mehr verwendbar. Es lohnt sich daher, Wochen- und Monatslinsen immer sorgsam zu pflegen, um so lange wie empfohlen etwas von ihnen zu haben.

Im Alltag keine Brille mitnehmen

Trägt man Kontaktlinsen, sollte man dennoch immer eine Brille, sowie einen Behälter für die Linsen und eine Reinigungslösung im Mini-Format dabei haben. Falls die Augen plötzlich gereizt sind, wenn eine Kontaktlinse verloren geht, oder falls der Arbeitstag länger als gedacht wird, lohnt es sich, eine andere Sehhilfe dabei zu haben. Sicher ist sicher.

6 Tipps zum Sonnenschutz für die Augen Sonnenbrillen sind nicht nur hübsche Accessoires, sie schützen die Augen auch vor schädlichen UV-Strahlen. Gerade im Sommer sollten sie daher zur Grundausstattung gehören. US-Experten von der American Academy of Ophthalmology geben sechs nützliche Tipps. Hier weiterlesen Insider Mode-Bloggerin Chiara Ferragni (28) trägt Sonnenbrille, die zwei Trends ­vereint: Rund und verspiegelt! Getty Images Sonnenbrillen sind nicht nur hübsche Accessoires, sie schützen die Augen auch vor schädlichen UV-Strahlen. Gerade im Sommer sollten sie daher zur Grundausstattung gehören. US-Experten von der American Academy of Ophthalmology geben sechs nützliche Tipps. Hier weiterlesen Mehr