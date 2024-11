1/12 Brad Pitt sieht dank Augenoperation wieder scharf. Foto: FilmMagic

Brad Pitt erkannte seine Freunde nicht mehr vor der OP

Lässt die Sehkraft im Alter langsam nach, oder besteht schon im jungen Alter eine Sehschwäche, sorgen Brille oder Kontaktlinsen für eine klare Sicht. Doch immer mehr Menschen möchten auch ohne Hilfsmittel scharf sehen. Eine Augenoperation ist oftmals die Lösung. Auch viele Stars liessen sich bereits die Augen lasern und schwören auf den Eingriff, der nebst scharfem Blick auch mehr Freiheit und eine Verbesserung der Lebensqualität bringt.

Brad Pitt

Hollywoodstar Brad Pitt (60) liess sich bereits 2010 die Augen lasern. In verschiedenen Interviews berichtete er davon, dass er vor dem Eingriff Freunde auf der Strasse nicht mehr erkannte, und wie viel einfacher es nach der Operation geworden sei, an Filmsets zu arbeiten.

Taylor Swift

Superstar Taylor Swift (34) unterzog sich 2019 in relativ jungem Alter der Laser-Operation, um ihre Sehkraft zu verbessern. In der «Tonight»-Show von Jimmy Fallon (49) sagte die Sängerin: «Es ist grossartig, ich kann jetzt wirklich sehr gut sehen!»

Ed Sheeran

Seine markante Hornbrille war lange das Markenzeichen von Ed Sheeran (33). Als er sich vor drei Jahren die Augen lasern liess, konnte er sein Glück kaum fassen, wie er in einem Interview verriet: «Ich habe zuvor noch nie mein Publikum gesehen! Ich habe meine Tochter noch nie richtig gesehen! Ich habe mir die Augen lasern lassen und es hat mein Leben verändert.»

Kim Kardashian

Reality-TV-Star Kim Kardashian (43) entschied sich 2009 für die Laser-OP und dokumentierte damals den Vorher-Nachher-Effekt. Nach der Operation sagte sie: «Ich kann so klar sehen, besser als je zuvor. Ich liebe einfach alles, was gerade passiert.»

Elton John

Elton John (77) liess sich 2012 die Augen operativ schärfen. Und das, obwohl seine markanten Brillen seit jeher als sein Markenzeichen galten. Vor dem Eingriff sagte er in einem Interview, er habe nach einem halben Jahrhundert als Brillenträger genug davon, nie die Brille zu finden und ohne sie nichts sehen zu können. Im Jahr 2000 verriet der Sänger, dass er mehr als 4000 Brillen besitze, er im Laufe der Jahre aber über 20'000 Paar gekauft hatte. Auch nach dem Eingriff legte er seine Markenzeichen nie ganz ab.

Nicole Kidman

Die australische Schauspielerin Nicole Kidman (57) galt als fast blind. Darum entschied sie sich 2007 für die Laser-Operation. Über die neu erlangte Lebensqualität freute sie sich unglaublich, wie sie in einem Interview offenbarte: «Jetzt kann ich 100 Prozent sehen. Ich kann nicht glauben, dass ich so viele Jahre mit verschwommenem Sehen verbracht habe, aber ich glaube, das entspricht genau dem, wie ich mich damals gefühlt habe. Jetzt kann ich tatsächlich sehen, ob mich Leute beobachten, und ich kann auch gleich zurücklächeln, wenn jemand winkt!»

Cindy Crawford

Ex-Topmodel Cindy Crawford (58) sagt, sie hätte mit ihren Kontaktlinsen an Fotoshootings wegen all dem Make-up immer Probleme gehabt. Schliesslich unterzog sie sich dem Lasereingriff. «Der Eingriff war schmerzlos und ich kann jetzt viel klarer sehen», so Crawford in einem Interview. «Es ist toll, mitten in der Nacht aufzuwachen und den Wecker sehen zu können oder fernzusehen ohne Brille oder ohne Kontaktlinsen Auto zu fahren.»

Mila Kunis

«Ich war viele Jahre lang auf einem Auge blind und niemand wusste es», verriet Mila Kunis (41) in einem Interview. Die Schauspielerin litt an einer chronischen Iritis, was zu Katarakt und damit zur Trübung und schlussendlich der Erblindung des Auges führen kann. In der Zeitschrift «Cosmopolitan» verriet sie 2011, dass sie ihre Sehkraft durch eine Operation zurückgewonnen habe. «Ich bin nicht mehr blind!» Kunis erklärte den Eingriff so: «Sie haben die Linse aufgeschnitten und eine neue eingesetzt.»

Angelina Jolie

Auch Angelina Jolie (49) liess sich schon früh in ihrer Schauspielkarriere die Augen operativ korrigieren, um an Filmsets besser arbeiten zu können und nicht immer auf eine Brille oder Kontaktlinsen angewiesen zu sein.

Courteney Cox

«Friends»-Star Courteney Cox (60) galt gesetzlich als blind, so schlecht war ihre Sehkraft. Die Laser-OP rettete nach eigenen Aussagen ihre Schauspielkarriere. Sie gestand in einem Interview, dass sie am Set von «Friends» ohne Brille ihre Schauspielkollegen nicht auseinanderhalten konnte. Nach der Operation schwärme Cox, dass «jeder Tag ein neues Erlebnis leuchtender Farben» sei.