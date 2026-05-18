Während die Erhöhung der Krankenkassenprämie jedes Jahr für Schlagzeilen sorgt, steigen die Kosten für die Autoversicherung im Stillen massiv an. Wir erklären die Gründe – und zeigen dir, wie du jährlich mehrere Hundert Franken sparen kannst.

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Warum wird die Autoversicherung aktuell teurer?

Einer der Hauptgründe für die steigenden Preise ist laut Versicherern die sogenannte Schadeninflation. So führen insbesondere teurere Ersatzteile und steigende Werkstattlöhne zu steigenden Preisen. Zudem werden Fahrzeuge mit immer aufwendigerer Technik und Sensoren ausgestattet, was im Schadenfall komplexere und teurere Reparaturen erfordert. Hinzu kommen die allgemeine Inflation sowie eine Zunahme an Unwetterschäden.

Tipp: Prämien überprüfen wie bei der Krankenkasse

Experten raten aufgrund dieses Prämienschocks, die Autoversicherungen – analog zum jährlichen Krankenkassencheck – regelmässig zu vergleichen. Denn: Das Sparpotenzial ist in den meisten Fällen massiv und ein Wechsel ähnlich einfach wie bei der Krankenkasse. Der Hauptunterschied zur Krankenkasse ist indes, dass sich die Autoversicherung individuell gestalten lässt, was Vorteile bringt: Im Gegensatz zur Krankengrundversicherung, bei der die Leistung immer gleich bleibt, kann bei einem Vergleich der Autoversicherung nicht nur ein besserer Preis, sondern gleichzeitig auch eine bessere Leistung herausspringen.

Wo kann ich die Versicherungen vergleichen?

Besonders unkompliziert und schnell geht es zum Beispiel bei FinanceScout24. Das neutrale Vergleichsportal verfügt über den grössten digitalen Schweizer Autoversicherungsvergleich und bietet binnen nur fünf Minuten einen ganz individuellen Überblick. Mit dem Prämienrechner von FinanceScout24 gelangst du zum Beispiel über die Eingabe des Nummernschilds – anhand dessen dein exaktes Automodell automatisch identifiziert werden kann – schnell zur Prämienübersicht für dein Modell. Gut zu wissen: Die besten Angebote kannst du dir anschliessend unverbindlich und kostenlos als Offerte zusenden lassen – und dann auch online direkt abschliessen.

Wie viel kann ich sparen?

Ein pauschaler Betrag lässt sich schwer nennen, da die Prämie stark vom Fahrzeugmodell und der bisherigen Versicherung abhängt. Laut Experten kann der Unterschied zwischen der günstigsten und teuersten Versicherung für die gleiche Leistung schnell mal mehrere Hundert Franken pro Jahr ausmachen, teilweise sogar über 1000 Franken. Der kostenlose Vergleich lohnt sich damit in jedem Fall.

Wie schnell kann ich kündigen?

Oft gilt bei Autoversicherungen das Datum des Vertragsabschlusses – und nicht wie bei der Krankenkasse das Ende des Kalenderjahres. Wer also ein attraktives Angebot gefunden hat, prüft am besten gleich die Kündigungsfrist des aktuellen Vertrags. Wichtig zu wissen ist zudem, dass man als Versicherungsnehmer ein Sonderkündigungsrecht hat, sobald die Versicherung eine Prämienerhöhung ankündigt.

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Autoversicherung: Die wichtigsten Kniffe im Überblick

Wahl des Versicherungsmodells: In der Schweiz ist die Haftpflichtversicherung gesetzlich vorgeschrieben, um Schäden an Dritten abzudecken. Wer sich zusätzlich gegen äussere Einflüsse wie Hagel absichern möchte, wählt Teilkasko. Vollkasko wiederum übernimmt darüber hinaus auch selbst verursachte Schäden am eigenen Fahrzeug. Bei Leasingverträgen ist sie meist Pflicht.

Verhalten am Steuer: Persönliche Merkmale wie Alter, Fahrpraxis oder Herkunft fliessen in die statistische Risikobewertung ein. Auch die bisherige Fahrzeughistorie spielt eine Rolle: Häufige Schadensfälle oder frühere Verkehrsbussen können zu einer höheren Einstufung führen.

Fahrzeugtyp und Alter des Autos: Die Leistung und der Wert deines Autos wirken sich direkt auf die Kosten aus – für hochwertige und PS-starke Modelle fallen höhere Prämien an als für einfachere Fahrzeuge. Auch das Alter des Wagens ist entscheidend: Während für Neuwagen oft eine Vollkasko empfohlen wird (bis ca. fünf Jahre), reicht bei Fahrzeugen, die seit sieben oder mehr Jahren unterwegs sind, häufig eine einfache Haftpflichtversicherung aus.

Kilometerleistung: Wer weniger fährt, senkt statistisch gesehen das Unfallrisiko. Eine Anpassung der gemeldeten jährlichen Fahrleistung an die tatsächliche Nutzung kann sich daher finanziell lohnen.

Standplatz: Wenn du dein Auto in einer Tiefgarage parkieren kannst, wird das positiv bewertet – da dies das Risiko von Unwetter- oder Parkschäden verringert.

Werkstattwahl: Viele Versicherungen bieten Rabatte an, wenn Sie sich im Schadenfall für eine ihrer Partnergaragen entscheiden.

Wohnort: Einen Einfluss auf die Prämie hat selbst der Wohnort. Denn: In städtischen Gebieten ist das Risiko für Unfälle oder Diebstähle statistisch höher als in ländlichen Regionen.

Selbstbehalt und Zusatzleistungen: Durch einen höheren Selbstbehalt lässt sich die jährliche Prämie deutlich senken – im Gegenzug trägst du im Ernstfall einen grösseren Teil der Kosten selbst. Es lohnt sich zudem, regelmässig zu prüfen, welche Zusatzversicherungen du wirklich benötigst.

Schutz bei Missgeschicken und Bonuserhalt: Die Zusatzdeckung «Grobfahrlässigkeit» schützt dich vor hohen Rückforderungen der Versicherung, falls dir ein Fehler unterläuft (ausgenommen schwere Delikte). Ein Bonusschutz sorgt zudem dafür, dass deine Prämie nach einem ersten Schaden nicht direkt ansteigt – das kann gerade für Fahranfänger wertvoll sein.