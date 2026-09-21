Der österreichische Unternehmer Franz Pichler mischt die Schweizer Telekombranche mit seiner Firma spusu seit zwei Jahren auf. Im Interview spricht er über die Entstehungsgeschichte und das Erfolgsgeheimnis – und darüber, was Skilegende Beat Feuz damit zu tun hat.

Dies ist ein bezahlter Inhalt, präsentiert von spusu

Erst seit 2024 ist der österreichische Mobilfunkanbieter spusu in der Schweiz am Start – und konnte in dieser Zeit bereits über 80’000 Kundinnen und Kunden überzeugen. Neben Qualität und einer fairen Preisstruktur punktet das Unternehmen besonders mit seinem persönlichen Service.

Das widerspiegelt sich in einer gleich doppelten Auszeichnung: So erhielt spusu als erster Mobilfunkanbieter überhaupt die Platin-Auszeichnung des Vergleichsportals Comparis in dessen jährlicher Firmenzufriedenheitsumfrage. Auch im grossen Telecom-Ranking «Mobiltelefonie Privatkunden» der BILANZ ging spusu als Testsieger hervor. Firmengründer und CEO Franz Pichler erklärt nachfolgend, was das Geheimnis hinter dem Erfolg des Anbieters ist.

Herr Pichler, spusu ist erst seit zwei Jahren in der Schweiz aktiv und wurde bereits mehrfach zum Testsieger gekürt. Wie ist Ihnen das gelungen?

Franz Pichler: Es ist schön zu sehen, dass die Schweizer Kundschaft unser Angebot von Beginn weg so gut angenommen hat. Zufriedene Kundinnen und Kunden sind das Wichtigste für unseren Erfolg. Besonders freut uns, dass die Einfachheit unseres Angebots und unser legendärer Kundenservice massgeblich dazu beigetragen haben. Ein schöneres Feedback könnten wir uns kaum wünschen.

Wo liegt denn die Besonderheit bei Ihrem Kundenservice?

Wir haben keine ausgelagerten Callcenter: In unserem Kundenservice arbeiten ausschliesslich eigene Mitarbeitende, die unsere Kunden auch auf Schweizerdeutsch betreuen. So können wir eine hohe Servicequalität und kurze Wartezeiten sicherstellen. Anrufe nehmen wir im Schnitt innert 10 Sekunden entgegen. Wir sind sogar über Whatsapp erreichbar – persönlich und ganz ohne Chatbots.

Warum sollte man mit seinem Handy-Abo zu spusu wechseln?

Neben unserem aussergewöhnlichen Kundenservice bieten wir faire Preise und volle Transparenz. Bei uns gibt es weder versteckte Kosten noch eine Aktivierungsgebühr oder eine Mindestvertragsdauer. Zudem ist EU-Roaming bei allen unseren Abos inklusive.

Aber schreckt der Wechselprozess nicht viele ab?

Viele Konsumentinnen und Konsumenten bezahlen noch immer viel zu viel für ihr Handy-Abo. Mit einem Anbieterwechsel lässt sich daher viel Geld sparen. Der Wechsel ist einfacher als gedacht und innert fünf Minuten beauftragt. Das Service-Team von spusu kümmert sich sowohl um die Rufnummernmitnahme als auch um die Kündigung des alten Vertrags.

Andere Anbieter erhöhen immer wieder die Preise für ihre Bestandskunden. Wie stehen Sie dazu?

Einige Anbieter werben zwar mit lebenslangen Rabatten, erhöhen später jedoch den Grundpreis. Dadurch bezahlen Kunden trotz ihres lebenslangen Rabatts am Ende mehr. Damit haben vor allem Kunden das Nachsehen, die ihrem Anbieter lange die Treue halten. Das gibt es bei spusu nicht. Wer sein Handy-Abo bei spusu hat, muss sich keine Sorgen um Preiserhöhungen machen.

Step by step in 5 Minuten zum neuen Handy-Abo Schritt 1: Abos auf www.spusu.ch vergleichen

Abos auf www.spusu.ch vergleichen Schritt 2: Persönliche Daten wie Adresse und Geburtsdatum vervollständigen

Persönliche Daten wie Adresse und Geburtsdatum vervollständigen Schritt 3: Angeben, ob man die bestehende Rufnummer behalten möchte – der alte Vertrag wird dann automatisch gekündigt

Angeben, ob man die bestehende Rufnummer behalten möchte – der alte Vertrag wird dann automatisch gekündigt Schritt 4: Die SIM-Karte kann bis zu sechs Monate nach Vertragsabschluss aktiviert werden

Die SIM-Karte kann bis zu sechs Monate nach Vertragsabschluss aktiviert werden Schritt 5: Nach Aktivierung sofort loslegen und die spusu Vorteile geniessen Schritt 1: Abos auf www.spusu.ch vergleichen

Abos auf www.spusu.ch vergleichen Schritt 2: Persönliche Daten wie Adresse und Geburtsdatum vervollständigen

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Was können Konsumenten sonst noch von spusu erwarten?

Wir möchten unseren Kundinnen und Kunden die beste Qualität zu fairen Preisen bieten. Damit sich alle selbst von unserem Angebot überzeugen können, ist unser Abo spusu legendär XL bei Abschluss bis zum 24. September während der ersten vier Monate gratis. Enthalten sind unlimitiertes Datenvolumen im 5G-Netz sowie unlimitierte Minuten und SMS. Zusätzlich stehen im EU-Roaming 20 GB, 100 Minuten und 100 SMS zur Verfügung.

Inwieweit unterscheidet sich spusu eigentlich technisch von den anderen Schweizer Anbietern?

Wir betreiben ein selbst entwickeltes Mobilfunk-Kernnetz. Damit gehört spusu weltweit zu den wenigen Mobilfunkanbietern, die diese zentrale Infrastruktur eigenständig entwickeln und kontrollieren. Das verschafft uns einen wertvollen Wettbewerbsvorteil: Wir sind nicht auf teure Softwarelizenzen internationaler Zulieferer angewiesen, verwalten sämtliche Kundendaten selbst und können Premium-Qualität zu fairen Preisen anbieten. Ausserdem ermöglicht uns unsere technologische Eigenständigkeit, rasch auf veränderte Kundenbedürfnisse zu reagieren und die Servicequalität dauerhaft auf hohem Niveau zu halten. Unsere eigene Infrastruktur betreiben wir in Zürich. Dort ist spusu direkt an zentrale Internetknoten sowie an grosse Content-Anbieter wie Netflix und Amazon angebunden.

In der Schweiz wird spusu auch mit Markenbotschafter Beat Feuz verbunden. Welche Überlegungen standen hinter der Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Skistar?

Beat Feuz verkörpert unsere Unternehmensphilosophie zu hundert Prozent. Werte wie Bodenständigkeit und Fairness sowie der Anspruch, stets das Beste zu geben, verbinden uns. Wir freuen uns sehr, unseren Weg in der Schweiz gemeinsam mit Beat zu beschreiten.

Frage zum Abschluss: Was verbirgt sich eigentlich hinter dem Namen spusu?

Dahinter steckt schlicht die Abkürzung «sprich und surf». Seit unserer Gründung vor elf Jahren haben wir uns stark entwickelt: In Österreich vertrauen uns bereits mehr als 700’000 Kundinnen und Kunden. An diesen Erfolg knüpfen wir in der Schweiz an, wo wir schon über 80’000 Kunden begeistern konnten – und wir freuen uns über jeden einzelnen davon.