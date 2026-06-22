Das sind die Top-3-Autoversicherungs-Mythen

Fakt ist: Auch im 2026 steigen die Autoversicherungsprämien stark an. Doch viele zögern beim Wechseln, weil sie das Sparpotenzial unterschätzen oder falsch informiert sind. Wir klären über die gängigsten Mythen auf – und sagen, wie unkompliziert ein Wechsel ist.

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Die Kosten für die Autoversicherung steigen zurzeit massiv an. Preiserhöhungen, die man als Versicherter aber nicht einfach stillschweigend hinnehmen muss. Dennoch bleiben viele Autofahrerinnen und Autofahrer ihrer Versicherung treu – meist schlicht aus Gewohnheit, Bequemlichkeit oder aufgrund falscher Annahmen.

Um Letztere zu entkräften, folgen einige hartnäckige Mythen rund um die Autoversicherung. Wir klären auf und sagen, worauf du tatsächlich achten solltest, um das teils sehr hohe Sparpotenzial voll auszuschöpfen.

Mythos 1: «Ich bin langfristig fest an meine aktuelle Versicherung gebunden.»

Die Realität: Natürlich gibt es vertragliche Laufzeiten. Doch neben der regulären, jährlichen Kündigungsfrist gibt es gesetzliche Sonderrechte, die einen vorzeitigen Ausstieg erlauben. Die Versicherung vorzeitig auflösen kann man zum Beispiel bei einem Fahrzeugwechsel, nach der Abwicklung eines Schadensfalls oder bei einer Prämienerhöhung durch die Versicherung.

Mythos 2: «Die Preisunterschiede auf dem Schweizer Markt sind sowieso minimal.»

Die Realität: Das Gegenteil ist der Fall. Die Prämienlandschaft in der Schweiz ist äusserst dynamisch, da die Anbieter Risiken völlig unterschiedlich kalkulieren und zudem unterschiedliche Kostenstrukturen haben, die sie jeweils an die Versicherten weitergeben. Ein Blick auf FinanceScout24 verdeutlicht das enorme Sparpotenzial: Durch einen Vergleich lassen sich durch einen Wechsel rasch mehrere hundert Franken jährlich einsparen – bei gleichen oder gar besseren Leistungen.

Mythos 3: «Ein Versicherungsvergleich ist extrem kompliziert und dauert ewig.»

Die Realität: Auch das ist falsch. Dank moderner digitaler Tools ist der Vergleich heute eine Sache von wenigen Minuten, wie das nachfolgende Beispiel zeigt. Experten raten in jedem Fall dazu, die Autoversicherungen analog zu den Krankenkassen regelmässig zu vergleichen.

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Blitzschnell zum Prämienvergleich

Die Zeiten, in denen man sich mühsam durch einen wahren Marken- und Typendschungel quälen musste, sind vorbei. Besonders einfach geht der Prämienvergleich auf dem neutralen Vergleichsportal FinanceScout24, das über den grössten digitalen Autoversicherungsvergleich der Schweiz verfügt. Um zum Ziel zu kommen, reicht die Eingabe des Nummernschilds und einiger weniger weiterer Informationen. Danach brauchst du einzig noch das passende Schutzpaket zu wählen – von der obligatorischen Haftpflicht über die freiwillige Teil- oder Vollkasko bis hin zu individuellen Zusatzdeckungen. Den Rest erledigt das System automatisch.

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Gut zu wissen: Für einen reibungslosen Wechsel stellt FinanceScout24 zudem eine vorgefertigte Kündigungsvorlage zur Verfügung, mit der die Kündigung beim bisherigen Versicherer im Handumdrehen erledigt ist.