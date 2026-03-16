Während das Guthaben auf dem Sparkonto stagniert, bietet Anlegen echte Renditechancen – und das schon zum Preis weniger Kaffees. Der Einstieg ist ganz einfach, erfordert kein Expertenwissen und macht den Vermögensaufbau schon mit kleinen Beträgen möglich.

Für den Preis eines Kaffees könntest du schon ein Vermögen aufbauen

Für den Preis eines Kaffees könntest du schon ein Vermögen aufbauen

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Rund 50 % der Schweizer Bevölkerung verzichtet auf Investitionen, trotz hoher Sparquote

Anlegen bietet bessere Renditechancen als Sparkonten, mit diversifizierter Strategie sinnvoll

PostFinance und Hochschule Luzern: Beratung, Blog und Online-Rechner für Anlegerinnen und Anleger War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von PostFinance

Wie viel wert ist dir dein langfristiger Vermögensaufbau? Viermal im Monat ein Kaffee zum Mitnehmen oder einmal im Monat 20 Franken in einen Fondssparplan? Das eine ist Instant-Genuss, der nach wenigen Schlucken verfliegt. Das andere ist ein Samenkorn für deine finanzielle Zukunft. Der Clou: Beim Kaffee ist das Geld weg – beim Anlegen arbeitet es für dich weiter. So einfach kann Investieren starten.

Soweit die Theorie. In der Praxis verzichtet rund jede zweite erwachsene Person in der Schweiz aufs Investieren. «Zu wenig Geld, zu kompliziert, Angst vor Verlust, keine Ahnung von Finanzprodukten» – so lauten die häufigsten Gründe gemäss dem Anlegen-Report der Hochschule Luzern und PostFinance.

Die häufigsten Vorbehalte gegen das Anlegen kennt auch Pascal Müller, Anlage- und Vorsorgespezialist bei PostFinance. Was er dazu sagt, siehst du im Video.

1:39 Anlegen ist das neue Sparen: Pascal Müller, Anlagespezialist PostFinance – Video 1

Diese selbst auferlegten Hürden sind vor allem angesichts der hohen Sparquote in der Schweiz eine verpasste Chance. Der Grund: Auf dem Sparkonto gibt es kaum noch Zinsen. Wenn du Fixkosten wie Miete, Steuern und Versicherungen sowie variable Kosten für Lebensmittel, Ausgang und Kleidung gedeckt hast und eine finanzielle Reserve von drei bis sechs Monatslöhnen auf dem Sparkonto liegt, kann das restliche Geld für dich arbeiten. Denn: Anlegen ist das neue Sparen.

Mythen vs. Realität

Anlagemythen halten sich hartnäckig. Doch wie Pascal Müller im Video aufzeigt, sind die Renditechancen beim Anlegen real, wenn man einige wichtige Punkte beachtet. Dabei spielt es keine Rolle, ob du frei anlegst oder einen Vorsorgefonds mit passendem Risikoprofil wählst.

Anlagestrategie: Kläre zuerst deine Situation: Wie viel Geld soll als Notgroschen verfügbar sein? Wie viel kannst du langfristig entbehren? Wie viel Risiko willst du eingehen? Ein Budgetcheck hilft, die mögliche Anlagesumme zu ermitteln. Grundsätzlich gilt: Je höher die angestrebte Rendite, desto grösser sind die möglichen Wertschwankungen.

Kläre zuerst deine Situation: Wie viel Geld soll als Notgroschen verfügbar sein? Wie viel kannst du langfristig entbehren? Wie viel Risiko willst du eingehen? Ein Budgetcheck hilft, die mögliche Anlagesumme zu ermitteln. Grundsätzlich gilt: Je höher die angestrebte Rendite, desto grösser sind die möglichen Wertschwankungen. Anlagehorizont: Hast du ein bestimmtes Ziel? Wohneigentum, Altersvorsorge oder Startkapital für die Kinder? Wichtig ist: Investiere nur Geld, das du kurzfristig nicht benötigst. Je länger das Vermögen investiert bleiben kann, desto besser stehen die Chancen auf eine Rendite.

Hast du ein bestimmtes Ziel? Wohneigentum, Altersvorsorge oder Startkapital für die Kinder? Wichtig ist: Investiere nur Geld, das du kurzfristig nicht benötigst. Je länger das Vermögen investiert bleiben kann, desto besser stehen die Chancen auf eine Rendite. Risikoprofil: Die Werte von Anlageprodukten können schwanken. Wie viel Verlust verkraftest du finanziell (Risikofähigkeit) und wie viel Nervosität hältst du aus (Risikobereitschaft)? Diese beiden Faktoren bestimmen dein Profil.

Die Werte von Anlageprodukten können schwanken. Wie viel Verlust verkraftest du finanziell (Risikofähigkeit) und wie viel Nervosität hältst du aus (Risikobereitschaft)? Diese beiden Faktoren bestimmen dein Profil. Diversifikation: Niemand will jeden Tag das Gleiche essen. Vielfalt macht nicht nur den Speiseplan ausgewogen, sondern auch dein Depot. In der Fachsprache heisst das Diversifikation: Das Geld wird in verschiedene Anlageklassen, Länder und Branchen investiert. Das verringert das Verlustrisiko, da Schwankungen einzelner Titel durch andere aufgefangen werden können.

Die passende Anlagelösung finden Möchtest du mehr aus deinem Geld machen und Renditechancen von Geldanlagen nutzen? Wähle aus verschiedenen Anlagemöglichkeiten aus – selbstständig oder mit Unterstützung durch Expertinnen und Experten der PostFinance. Möchtest du mehr aus deinem Geld machen und Renditechancen von Geldanlagen nutzen? Wähle aus verschiedenen Anlagemöglichkeiten aus – selbstständig oder mit Unterstützung durch Expertinnen und Experten der PostFinance. Geld anlegen mit PostFinance

Wie starte ich am besten mit dem Anlegen?

Wenn du deine Anlagestrategie und deine Risikobereitschaft und -fähigkeit definiert hast, bist du bereit. Ob du einmalig oder regelmässig in Aktien, Obligationen, Kryptos, ETFs oder Fondssparpläne investierst, hängt von deinem Typ ab – und davon, wie viel Zeit du in die Verwaltung deiner Anlageprodukte investieren möchtest.

Wie der Start ins Investieren am besten gelingt, verrät dir Anlageexperte Pascal Müller von PostFinance im zweiten Video.

1:51 Anlegen ist das neue Sparen: Pascal Müller, Anlagespezialist PostFinance – Video 2

Beratung, Blog, Basiswissen

Egal ob du schon investiert bist oder erst mit dem Anlegen beginnen willst: Vermögensaufbau ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Hier bedeutet Zeit wirklich Geld. Einerseits sind die Renditechancen bei einem langen Anlagehorizont besser. Andererseits kann das Vermögen zusätzlich vom Zinseszinseffekt profitieren.

Online-Rechner können eine erste Orientierung bieten, was mit Anlegen drin liegen kann. Eine persönliche Beratung kann dir helfen, die beste und passendste Lösung zu finden. PostFinance bietet als kompetente, regional verankerte Partnerin unkomplizierte Beratung auf Augenhöhe. Und für alle, die sich lieber erst einlesen, bietet der Anlegen-Blog viel Wissenswertes für Einsteigerinnen und Einsteiger sowie tiefergehende Informationen für Fortgeschrittene.

Beratungstermin vereinbaren Wie sieht meine finanzielle Situation aus? Welche Sparziele habe ich? Welche Anlagemöglichkeit passt zu mir? Unsere Beraterinnen und Berater nehmen sich Zeit für dich – ob in einer PostFinance-Filiale oder auf Wunsch online. Wie sieht meine finanzielle Situation aus? Welche Sparziele habe ich? Welche Anlagemöglichkeit passt zu mir? Unsere Beraterinnen und Berater nehmen sich Zeit für dich – ob in einer PostFinance-Filiale oder auf Wunsch online. Beratungstermin vereinbaren