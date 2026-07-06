Die allgemeine Teuerung belastet die Haushaltskassen. Auch Mobilfunkanbieter drehen an der Preisschraube. Wer treu bleibt, zahlt oft zu viel. Ein Anbieterwechsel ist heute jedoch in wenigen Minuten erledigt und bietet grosses Sparpotenzial.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Telekommunikationsanbieter spusu bietet 4 Gratis-Monate für Neukunden in der Schweiz

Kundendienst mit Fokus auf persönlicher Beratung und extrem kurzen Wartezeiten

Bereits 70'000 Schweizerinnen und Schweizer nutzen spusu, keine Mindestlaufzeit oder versteckte Kosten

Dies ist ein bezahlter Inhalt, präsentiert von spusu

Die Lebenshaltungskosten in der Schweiz steigen. Auch bei der Telekommuikation steigen die Preise: Mehrere etablierte Anbieter haben zuletzt ihre Tarife erhöht. Betroffen von diesen Anpassungen sind oft Kundinnen und Kunden, die ihrem Anbieter seit Jahren die Treue halten. Fachleute raten daher dazu, bestehende Verträge regelmässig zu überprüfen.

«Wer heute noch 30 Franken für sein Handy-Abo bezahlt oder mit dem aktuellen Service unzufrieden ist, sollte unbedingt über einen Anbieterwechsel nachdenken», erklärt Franz Pichler, Gründer des Mobilfunkanbieters spusu.

Ein Gegenmodell zum Teuerungstrend

Dass Konsumentinnen und Konsumenten trotz Inflation nicht zwangsläufig tiefer in die Tasche greifen müssen, zeigt die Strategie kleinerer Marktteilnehmer. So verzichtet der Anbieter spusu bewusst auf Preiserhöhungen. Um den zweiten Geburtstag auf dem Schweizer Markt zu feiern, setzt das Unternehmen auf eine grosszügige Aktion: Neukunden erhalten das Abonnement «spusu legendär XL» für die ersten vier Monate komplett gratis. Damit lässt sich das Angebot unverbindlich testen. Wer nicht zufrieden ist, kann wieder kündigen, da es keine Vertragsbindung gibt.

«spusu legendär XL» mit 4 Gratismonaten Der Mobilfunker spusu feiert den 2. Geburtstag. Wer bis am 16. Juli 2026 das Abo «spusu legendär XL» wählt, erhält die ersten 4 Monate gratis. Leistung in der Schweiz: Unlimitiertes Datenvolumen im 5G-Netz sowie unlimitierte Minuten und SMS.

Unlimitiertes Datenvolumen im 5G-Netz sowie unlimitierte Minuten und SMS. Auslandskonditionen: Im EU-Roaming sind monatlich 20 GB Datenvolumen, 100 Minuten und 100 SMS inkludiert.

Im EU-Roaming sind monatlich 20 GB Datenvolumen, 100 Minuten und 100 SMS inkludiert. Kostenstruktur: Der monatliche Grundpreis beträgt nach Ablauf der vier Gratismonate faire 19.90 Franken. Es fallen weder eine Aktivierungsgebühr noch andere versteckte Kosten an.

Der monatliche Grundpreis beträgt nach Ablauf der vier Gratismonate faire 19.90 Franken. Es fallen weder eine Aktivierungsgebühr noch andere versteckte Kosten an. Vertragsbindung: Das Abonnement besitzt keine Mindestvertragsdauer, was Kundinnen und Kunden maximale Flexibilität einräumt. Der Mobilfunker spusu feiert den 2. Geburtstag. Wer bis am 16. Juli 2026 das Abo «spusu legendär XL» wählt, erhält die ersten 4 Monate gratis. Leistung in der Schweiz: Unlimitiertes Datenvolumen im 5G-Netz sowie unlimitierte Minuten und SMS.

Unlimitiertes Datenvolumen im 5G-Netz sowie unlimitierte Minuten und SMS. Auslandskonditionen: Im EU-Roaming sind monatlich 20 GB Datenvolumen, 100 Minuten und 100 SMS inkludiert.

Im EU-Roaming sind monatlich 20 GB Datenvolumen, 100 Minuten und 100 SMS inkludiert. Kostenstruktur: Der monatliche Grundpreis beträgt nach Ablauf der vier Gratismonate faire 19.90 Franken. Es fallen weder eine Aktivierungsgebühr noch andere versteckte Kosten an.

Der monatliche Grundpreis beträgt nach Ablauf der vier Gratismonate faire 19.90 Franken. Es fallen weder eine Aktivierungsgebühr noch andere versteckte Kosten an. Vertragsbindung: Das Abonnement besitzt keine Mindestvertragsdauer, was Kundinnen und Kunden maximale Flexibilität einräumt. Entdecke Handy-Abos ohne versteckte Kosten

Kundenservice und Erreichbarkeit im Fokus

Inzwischen setzen bereits 70'000 Menschen in der Schweiz auf dieses Angebot. Franz Pichler knüpft daran ein klares Versprechen: «Wir wollen unseren Kundinnen und Kunden die beste Qualität zu fairen Preisen bieten.»

Während in der Mobilfunkbranche Supportleistungen zunehmend an externe Callcenter ausgelagert oder durch automatisierte KI-Systeme ersetzt werden, setzt spusu auf lokale Verankerung und persönliche Beratung. Obschon die Website mit den Abos übersichtlich und selbsterklärend ist, weiss man beim Anbieter um die Bedeutung des menschlichen Kontakts.

«Es gibt viele Fragen von potenziellen Kunden, die sich noch über Details informieren möchten», erklärt Franz Pichler. «Man kann so viele FAQs auf die Homepage schreiben, wie man will – der persönliche Kontakt ist einfach wichtig, um sich abzusichern. Wir wollen uns nicht verstecken, sondern proaktiv sagen: Wir sind für dich da.»

Das firmeneigene Service-Team operiert direkt aus den Standorten Zürich und Winterthur. Erreichbar ist es per Telefon, WhatsApp-Chat oder E-Mail. Die telefonische Beratung wird dabei am meisten genutzt. Pichler betont den hohen Anspruch: «Wenn eine Anfrage kommt, ist es uns ein grosses Anliegen, dass sie sehr schnell bearbeitet wird. Wir haben uns eine Wartezeit von unter zehn Sekunden als Ziel gesetzt. Meist liegen wir bei fünf bis sieben Sekunden. Das ist schon fast Notrufniveau.»

Transparenz und maximale Flexibilität

Neben dem Servicegedanken steht eine faire Preispolitik im Zentrum. «Unseren Kundinnen und Kunden möchten wir es so einfach wie möglich machen und ihnen vor allem auf Augenhöhe begegnen. Transparenz und Fairness sind uns dabei enorm wichtig. Deshalb gibt es bei spusu keine Aktivierungsgebühr oder andere versteckte Kosten», betont Pichler. Damit Kunden nicht nur in der Schweiz, sondern auch darüber hinaus wie gewohnt surfen können, inkludieren alle spusu-Abos zudem Datenvolumen im EU-Ausland.

Auch der Wechsel selbst soll keine Hürde darstellen. «Unser Ziel ist es, unsere Kunden zu begeistern. Wir kümmern uns um die Rufnummernmitnahme und die Kündigung des Altvertrags. Unsere Abos haben keine Mindestvertragsdauer, weil wir von unserem Produkt überzeugt sind und niemanden in eine Falle locken wollen», so der spusu-Gründer. Gerade Konsumentinnen und Konsumenten, die vor vielen Jahren teure Verträge abgeschlossen haben, sollten laut Pichler den Schritt wagen: «Es ist wirklich einfacher, als man glaubt.»

Wechsel des Handy-Anbieters dauert fünf Minuten Die Hemmschwelle für einen Wechsel des Mobilfunkanbieters ist in den letzten Jahren stark gesunken. Der Prozess lässt sich heute ohne administrativen Aufwand vollständig digital abwickeln. Schritt 1: Auf der Website des Anbieters wird das gewünschte Tarifmodell ausgewählt.

Auf der Website des Anbieters wird das gewünschte Tarifmodell ausgewählt. Schritt 2: Die Erfassung der Personalien wie Adresse und Geburtsdatum erfolgt über ein kurzes Online-Formular.

Die Erfassung der Personalien wie Adresse und Geburtsdatum erfolgt über ein kurzes Online-Formular. Schritt 3: Bei der Bestellung kann direkt angegeben werden, dass die bestehende Rufnummer beibehalten werden soll. In diesem Fall wird die Kündigung beim bisherigen Anbieter automatisch und ohne bürokratischen Aufwand eingeleitet.

Bei der Bestellung kann direkt angegeben werden, dass die bestehende Rufnummer beibehalten werden soll. In diesem Fall wird die Kündigung beim bisherigen Anbieter automatisch und ohne bürokratischen Aufwand eingeleitet. Schritt 4: Nach dem Erhalt kann die SIM-Karte bis zu sechs Monate nach dem Vertragsabschluss flexibel aktiviert werden. Erst mit dieser Aktivierung beginnt die reguläre Laufzeit des neuen Abonnements. Die Hemmschwelle für einen Wechsel des Mobilfunkanbieters ist in den letzten Jahren stark gesunken. Der Prozess lässt sich heute ohne administrativen Aufwand vollständig digital abwickeln. Schritt 1: Auf der Website des Anbieters wird das gewünschte Tarifmodell ausgewählt.

Auf der Website des Anbieters wird das gewünschte Tarifmodell ausgewählt. Schritt 2: Die Erfassung der Personalien wie Adresse und Geburtsdatum erfolgt über ein kurzes Online-Formular.

Die Erfassung der Personalien wie Adresse und Geburtsdatum erfolgt über ein kurzes Online-Formular. Schritt 3: Bei der Bestellung kann direkt angegeben werden, dass die bestehende Rufnummer beibehalten werden soll. In diesem Fall wird die Kündigung beim bisherigen Anbieter automatisch und ohne bürokratischen Aufwand eingeleitet.

Bei der Bestellung kann direkt angegeben werden, dass die bestehende Rufnummer beibehalten werden soll. In diesem Fall wird die Kündigung beim bisherigen Anbieter automatisch und ohne bürokratischen Aufwand eingeleitet. Schritt 4: Nach dem Erhalt kann die SIM-Karte bis zu sechs Monate nach dem Vertragsabschluss flexibel aktiviert werden. Erst mit dieser Aktivierung beginnt die reguläre Laufzeit des neuen Abonnements. Jetzt zu spusu wechseln