Augen auf beim Shopping
Wie wir beim Einkaufen manipuliert werden

Wer kennt es nicht: Man will nur eine Sache einkaufen und kommt mit einer vollen Einkaufstüte wieder aus dem Laden. Läden wenden verschiedene psychologische Tricks an, damit wir möglichst viel einkaufen. Was sind die neusten Strategien und wie können wir sie erkennen?
Publiziert: 06:00 Uhr
|
Aktualisiert: vor 47 Minuten
Unterstützt durch die Gebert Rüf Stiftung

Diese und alle anderen Folgen des Wissenschaftspodcasts «Durchblick» gibt es als Video hier bei Blick, auf allen gängigen Audio-Streaming-Plattformen (Spotify, Apple Podcasts) sowie auf Youtube.

«Durchblick» wird unterstützt durch die Gebert Rüf Stiftung

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

Wissenschaft geht uns alle an, sie erreicht aber nur einen Teil der Öffentlichkeit. Darum setzt sich die Gebert Rüf Stiftung dafür ein, Wissenschaft mit Unterhaltung zu verknüpfen und für ein breites Publikum zugänglich zu machen. Mit dem Programm «Scientainment» fördert sie neue Erzählformate, denen es gelingt, für das Alltagsleben der Menschen relevante Themen möglichst niederschwellig, attraktiv und wirkungsvoll zu kommunizieren – so, wie das der «Durchblick» macht.

