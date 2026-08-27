Obwohl steigende Reparaturkosten und die Inflation die Beiträge der Autoversicherungen aktuell extrem in die Höhe treiben, schieben viele den Prämienvergleich vor sich her. Dabei lässt sich mit wenig Aufwand viel sparen. Ein Wechsel lohnt sich jetzt besonders.

So sparst du beim Wechsel der Autoversicherung jetzt Hunderte Franken

So sparst du beim Wechsel der Autoversicherung jetzt Hunderte Franken

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von FinanceScout24

Wer kennt es nicht? Anstehende Aufgaben schiebt man aus Zeitmangel, Faulheit oder auch Überforderung teils wochenlang vor sich her, obwohl die Erledigung dringend nötig wäre. Fachleute bezeichnen dieses chronische Verschieben als Prokrastination.

In die Kategorie hinausgezögerter Aufgaben gehört bei vielen auch der Wechsel einer Versicherung – und das sogar, obwohl man weiss, dass sich damit sehr viel Geld sparen lässt. Das gilt aktuell insbesondere für Autoversicherungen, denn hier werden exakt gleiche Leistungen zu sehr unterschiedlichen Preisen angeboten.

Prämien regelmässig vergleichen lohnt sich

Experten raten deshalb, die Police regelmässig zu überprüfen – etwa so, wie man es von der jährlichen Krankenkassen-Runde kennt. Aufgrund der Einfachheit des Wechsels gilt hier auch Zeitmangel nicht als möglicher Aufschiebegrund: Bei FinanceScout24 zum Beispiel dauert ein Vergleich der Autoversicherung gerade mal fünf Minuten.

Das neutrale Vergleichsportal bietet den grössten digitalen Autoversicherungsvergleich der Schweiz und verschafft dir innert kürzester Zeit einen individuellen Überblick.

Autoversicherung wechseln: 10 Prozent zusätzlich sparen! Bei FinanceScout24 profitierst du vom grössten Online-Versicherungsvergleich der Schweiz. Kontrollschild und weitere benötigte Angaben im Rechner eingeben und mit einem Klick die Angebote, sortiert nach Übereinstimmung und Preis, erhalten. Bei Interesse kannst du unverbindlich eine Offerte beantragen – oder direkt online abschliessen. Aktuell profitierst du bei einem Autoversicherungswechsel auf FinanceScout24 zusätzlich von 10 Prozent Rabatt! Hier gehts zu den Teilnahmebedingungen von FinanceScout24. Bei FinanceScout24 profitierst du vom grössten Online-Versicherungsvergleich der Schweiz. Kontrollschild und weitere benötigte Angaben im Rechner eingeben und mit einem Klick die Angebote, sortiert nach Übereinstimmung und Preis, erhalten. Bei Interesse kannst du unverbindlich eine Offerte beantragen – oder direkt online abschliessen. Aktuell profitierst du bei einem Autoversicherungswechsel auf FinanceScout24 zusätzlich von 10 Prozent Rabatt! Hier gehts zu den Teilnahmebedingungen von FinanceScout24. Jetzt Autoversicherung vergleichen

Versicherungsabschluss direkt online möglich

Blitzschnell zur Prämienübersicht für dein aktuelles Auto kommst du bei FinanceScout24 zum Beispiel über die Eingabe des Nummernschilds. Hast du die besten Angebote ausgewählt, kannst du sie dir unverbindlich und kostenlos als Offerte zuschicken lassen. Auch der Abschluss der neuen Versicherung ist problemlos online möglich. Gut zu wissen: Aufgrund einer 10-Prozent-Aktion von FinanceScout24 kannst du bei einem Wechsel aktuell sogar noch mehr Geld bei der Autoversicherung sparen (siehe Box).

Und was ist mit dem Kündigen? Anders als bei der Krankenkasse (Ende des Kalenderjahres) gilt bei Autoversicherungen vielfach das Datum des Vertragsabschlusses. Wenn du also ein attraktives Angebot gefunden hast, checkst du am besten gleich die Kündigungsfrist deines aktuellen Vertrags. Gut zu wissen: Als Versicherungsnehmer hast du ein Sonderkündigungsrecht, sobald die Versicherung eine Prämienerhöhung ankündigt.

Autoversicherung: Das hilft beim Sparen

Der passende Schutz: Die Haftpflicht deckt Schäden an Dritten ab und ist Pflicht. Die Teilkasko schützt dich vor Elementarschäden wie Hagel oder Wildunfällen, während die Vollkasko auch eigene Missgeschicke abfängt (bei Leasingfahrzeugen Pflicht).

Fahrverhalten und Historie: Alter, Fahrpraxis und Herkunft bilden das statistische Fundament. Wenn du in der Vergangenheit unfallfrei gefahren bist und keine Bussen angesammelt hast, profitierst du von besseren Einstufungen.

Auto-Typ und Fahrzeugalter: Stark motorisierte oder luxuriöse Boliden treiben deine Kosten nach oben. Bei Neuwagen lohnt sich die Vollkasko meist in den ersten fünf Jahren; ab etwa sieben Jahren reicht dir oft eine Teilkasko oder sogar eine einfache Haftpflicht.

Tatsächliche Kilometerleistung: Wer weniger auf den Strassen unterwegs ist, verursacht statistisch seltener Unfälle. Pass deine gemeldete Jahresleistung an deinen tatsächlichen Alltag an, das spart direkt bares Geld.

Sicherer Standplatz: Steht dein Wagen geschützt in einer Einstellhalle oder Tiefgarage, sinkt das Risiko für Unwetter- und Vandalismusschäden – manche Anbieter belohnen dich dafür mit Rabatten.

Freie Werkstattwahl einschränken: Viele Gesellschaften gewähren dir spürbare Nachlässe, wenn du Schäden über ihre vertraglich gebundenen Partnergaragen abwickeln lässt.

Der Wohnort-Faktor: In dicht besiedelten Städten sind Unfall- und Diebstahlrisiko höher als auf dem Land. Das spiegelt sich direkt in deiner Prämie wider.

Selbstbehalt und Zusatzbausteine: Eine höhere Beteiligung im Schadensfall drückt deine fixen Jahreskosten. Wenn du deine Police zusätzlich von unnötigem Schnickschnack befreist, schonst du dein Budget weiter.

Grobfahrlässigkeit und Bonusschutz: Der Baustein «Grobfahrlässigkeit» bewahrt dich bei kleinen Unachtsamkeiten vor teuren Rückforderungen der Versicherung. Ein integrierter Bonusschutz verhindert zudem, dass deine Prämie nach einem ersten Schaden sofort in die Höhe klettert.