Die Entscheidung ist gefallen: Der «schönste Garten der Schweiz» steht fest. Er gehört Irina Frei – respektive den Familiengärten Zürich-Wiedikon. Sie setzte sich gegen Hunderte Konkurrenten durch.

Darum gehts Irina Frei gewinnt unter 681 Projekten den Schweizer Gartentitel

In Zürich-Wiedikon gestaltete sie 200 Quadratmeter neu

Ihr Mann baute die mehrsprachige App «Garten Guru»

Blick Newsdesk

Wer hat den schönsten Garten der Schweiz? Von März bis zum 15. Juni 2026 reichten Gartenfans aus dem ganzen Land insgesamt 681 Projekte für den Wettbewerb von «LandLiebe» und Landi ein. Eine vierköpfige Fachjury wählte drei Gärten und drei Terrassen fürs Finale aus. Am Ende entschied das Publikum im Online-Voting. Irina Frei holt den Sieg in der Kategorie «Garten».

Ein Paradies aus SBB-Paletten und Kinderbetten

Als Irina Frei (39) das 200 Quadratmeter kleine Geviert Anfang 2025 übernahm, war es arg verwildert. Die Art-Direktorin begann sofort zu jäten, verlegte die Steinplatten neu, sanierte das Gartenhäuschen und zimmerte aus SBB-Paletten Hochbeete.

Dabei nutzt sie geschickt gefundene Gegenstände: Die Gitter eines Kinderbettes sowie Vorhangstangen dienen ihren Pflanzen als Kletterhilfen. Sie unterteilt die Fläche in kleine Gartenzimmer, in denen Gemüse und Blumen geordnet nebeneinander gedeihen. Deren Formen und Farben sind sorgfältig aufeinander abgestimmt.

Zwei Jahre mussten Irina und ihr Ehemann Tobias Frei auf die Parzelle warten. Das riesige Areal umfasst 800 kleine Familien- und drei 8000 Quadratmeter grosse Gemeinschaftsgärten. Auf der Warteliste der Familiengärten Wiedikon stehen derzeit 400 Namen.

Ehemann erfindet eine Garten-App für seine Frau

Unterstützung bekommt Irina von ihrem Mann, der als Digital Engineer arbeitet. Er hilft mit, wo mehr als zwei Hände nötig sind. Was weit hilfreicher war: Er schuf seiner Frau die App «Garten Guru» mit der KI-Assistentin «Irina». Da Irina aus Russland stammt und anfangs wenig Deutsch verstand, übersetzt die App die Gartenordnung, Bauvorschriften, eine Liste verbotener Pflanzen und den Mondkalender mit genauen Links auf Quellen.

Fun Fact: Nach einer Präsentation bei «Grün Stadt Zürich» erhielt das Projekt einen Förderkredit, um die App allen Familiengärtnerinnen und -gärtnern der Stadt Zürich zur Verfügung zu stellen. Mittlerweile sind die Inhalte in 15 Sprachen abrufbar.

Mehr liest du in der «LandLiebe» Dieser Artikel wurde erstmals in der «LandLiebe» veröffentlicht. Mehr Geschichten über die schönsten Seiten des Schweizer Landlebens, regionale Gerichte, inspirierende Menschen und praktische Gartentipps findest du in der aktuellen Ausgabe. Dieser Artikel wurde erstmals in der «LandLiebe» veröffentlicht. Mehr Geschichten über die schönsten Seiten des Schweizer Landlebens, regionale Gerichte, inspirierende Menschen und praktische Gartentipps findest du in der aktuellen Ausgabe. Mehr