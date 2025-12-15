Wann der Christbaum aufgestellt und wie er dekoriert wird, ist von Familie zu Familie unterschiedlich. In einem Punkt sind sich wahrscheinlich alle einig: Die Tanne soll möglichst lange frisch und kräftig sein. Wie das klappt, verrät Gärtnermeister Willy Ottiger (63). Er kultiviert seit mehreren Jahrzehnten Weihnachtsbäume in Rothenburg LU.

1 Direkt beim Produzenten kaufen statt im Grosshandel

«Ein Schweizer Christbaum, den man direkt bei einem Produzenten kauft, hat mehrere Vorteile», sagt Ottiger. Er sei viel frischer als jener eines Grossverteilers, weil der Gärtner oder die Landwirtin ihn kurz vor dem Verkauf schneide. Ausserdem sei er umweltfreundlicher, weil der lange Transportweg wegfalle. Kauft man einen Christbaum im Grosshandel, wurde er gemäss Ottiger bereits zwei bis drei Wochen zuvor geschnitten.

2 Auf eine intensive Farbe und starke Nadeln achten

«Einen gesunden und frischen Baum zu erkennen, ist gar nicht so leicht», sagt Ottiger. Aber man könne bei den Nadeln auf zwei Dinge achten: «Zum einen sollten sie eine intensive Farbe haben, und zum anderen sollten sie sich elastisch und fest anfühlen, wenn man sie in die Hand nimmt und mit den Fingern darüber fährt.» Gemäss Experte ist es ein schlechtes Zeichen, wenn einzelne Nadeln beim Berühren abfallen oder ihre Farbe matt und stumpf ist.

3 Stamm nicht zuspitzen

Damit der Christbaum möglichst lange hält, muss man den Stamm laut Ottiger horizontal schneiden – oder bereits so kaufen – und auf keinen Fall zuspitzen. Denn der Baum nehme über den Querschnitt des Stamms Wasser auf und transportiere dieses bis in die Nadeln.

4 Christbaum an der frischen Luft lagern

Wer den Christbaum nach dem Kauf noch nicht direkt aufstellt zu Hause, sollte ihn gemäss Ottiger idealerweise draussen an der frischen Luft in einem Eimer mit Wasser lagern. «Am besten eignet sich ein Ort, der schattig ist und an dem der Baum auch mal Regen abbekommt, dann bleibt er schön feucht.» Bei viel Sonnenlicht trockne er hingegen schneller aus.

Der Christbaum-Experte Willy Ottiger (63) ist diplomierter Gärtnermeister und führt seit über 30 Jahren den Familienbetrieb Ottiger Gartenbau + Baumschule in Rothenburg LU. Auf sechs Hektaren kultiviert er Nordmanntannen sowie Rot-, Weiss- und Blautannen, die er in der Adventszeit verkauft. Sein Vater hat 1970 als Erster im Luzerner Seetal Christbäume angepflanzt. zVg Willy Ottiger (63) ist diplomierter Gärtnermeister und führt seit über 30 Jahren den Familienbetrieb Ottiger Gartenbau + Baumschule in Rothenburg LU. Auf sechs Hektaren kultiviert er Nordmanntannen sowie Rot-, Weiss- und Blautannen, die er in der Adventszeit verkauft. Sein Vater hat 1970 als Erster im Luzerner Seetal Christbäume angepflanzt. Mehr

5 Grosse Temperaturunterschiede vermeiden

Der Experte sagt: «Den Christbaum darf man nur draussen lagern, wenn die Temperaturen nicht unter den Gefrierpunkt fallen.» Bei Minusgraden gefriere nicht nur das Wasser im Eimer, sondern auch das Wasser im Gefässsystem des Baums. Wenn man ihn dann von den eisigen Temperaturen draussen ins warme Wohnzimmer stelle, dehne sich das Eis sehr schnell aus, was den Pflanzenzellen schade.

6 Christbaum nicht neben Heizkörper aufstellen

«Je wärmer es in einem Raum ist, desto mehr Wasser entzieht die trockene Luft den Nadeln», sagt Ottiger. Ob es in einem Raum 21 oder 24 Grad Celsius sei, mache bereits einen grossen Unterschied, da der Tannenbaum mit steigender Temperatur exponentiell viel Wasser verliere. Deshalb ist es gemäss Experte wichtig, den Christbaum nicht direkt neben einer Heizung aufzustellen. In einem 21 Grad warmen Raum halte eine Nordmanntanne 10 bis 14 Tage.

7 Stamm nicht austrocknen lassen

Es sei wichtig, sagt Ottiger, dass der Stamm des Christbaums immer im Wasser stehe. «Sonst trocknet er aus, und die Aufnahme des Wassers funktioniert nicht mehr richtig.» Das führe dazu, dass der Baum weniger lange halte. «Zu Beginn kann der Stamm in kurzer Zeit sehr viel Wasser aufnehmen, sodass man den Ständer nach einem Tag meist nochmals auffüllen muss.» Danach sollte man alle paar Tage prüfen, ob noch genügend Wasser im Ständer ist.