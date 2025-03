1/10 Beeinflusst er wirklich das Gedeihen unseres Gartens? Wissenschaftler verneinen, Hobbygärtnerinnen und -gärtner bejahen. Foto: Pexels

Darum gehts Mondkalender für Gartenpflege: Einfluss auf Pflanzenwachstum und Ernte umstritten

Wissenschaftliche Beweise fehlen, aber viele Hobbygärtner schwören darauf

Mondkalender für Gartenpflege: Einfluss auf Pflanzenwachstum und Ernte umstritten

Wissenschaftliche Beweise fehlen, aber viele Hobbygärtner schwören darauf

Spezifische Pflanzzeiten für März und April nach Mondphasen empfohlen

Gunda Bossel SEO Redaktorin

Ob schlaflose Nächte oder aggressives Autofahren – über den Einfluss des Mondes auf unser Leben wird immer wieder gerne diskutiert. Aber was ist mit unserem Gemüsebeet? Laut Mondkalender kann die Himmelsmechanik über Wohl und Wehe unserer Tomaten und Karotten entscheiden. Zeit, der Sache mit einem Augenzwinkern auf den Grund zu gehen:

Gibt es wissenschaftliche Beweise?

Die Idee, dass der Mond das Pflanzenwachstum beeinflusst, gibt es schon seit Jahrhunderten. Doch was sagt die Wissenschaft dazu? Bisher konnten keine belastbaren Studien nachweisen, dass der Mondkalender tatsächlich zu einer besseren Ernte führt. Agrarwissenschaftler betonen, dass Faktoren wie Bodenbeschaffenheit, Wetter und Pflege eine wesentlich grössere Rolle spielen als die Mondphasen. Dennoch schwören viele Hobbygärtnerinnen auf die himmlische Gartenhilfe – und wenn es hilft, das eigene grüne Reich mit mehr Freude zu pflegen, warum nicht?

März und April: Die besten Pflanzzeiten nach Mondlogik

Gartenarbeit ist schon ohne kosmische Einflüsse eine Herausforderung. Doch wenn du deinem grünen Daumen ein himmlisches Upgrade verpassen willst, kannst du dich an folgende Regeln halten:

Blattpflanzen (Salat, Spinat und Co.): Am 24. und 25. März sowie am 2., 3., 12. und 13. April sollen die Sterne besonders gnädig sein.

Fruchtpflanzen (Tomaten, Paprika, Zucchini): Wer eine reichliche Ernte will, setzt seine Pflänzchen am 22. oder 23. März oder am 4., 5., 14., 15., 24. oder 25. April in die Erde.

Wurzelgemüse (Karotten, Radieschen, Kartoffeln): Mondgärtner schwören auf den 26. und 27. März sowie den 6., 7., 16., 17., 26. und 27. April.

Blütenpflanzen (Blumen, Kräuter): Wer seinen Garten in eine romantische Oase verwandeln will, sollte am 19., 28. oder 29. März sowie am 8., 9., 18., 19., 28. oder 29. April säen und pflanzen.

Was der Mond angeblich noch regelt

Giessen: Wenn der Mond in den Wasserzeichen (Krebs, Skorpion, Fische) steht, freut sich der Garten besonders über eine Dusche. Die besten Tage dafür sind der 22. und 23. März sowie der 1., 2., 10., 11., 20. und 21. April.

Unkrautbekämpfung: Am besten, wenn der Mond abnimmt und in einem Erdzeichen (Stier, Jungfrau, Steinbock) steht – dann wächst das lästige Kraut nicht so schnell nach. Die idealen Tage dafür sind der 26. und 27. März sowie der 6., 7., 16., 17., 26. und 27. April. Einen Versuch ist es wert.

Rasenmähen: Wer den perfekten Rasenschnitt erzielen möchte, sollte auf Skorpion-, Fisch- oder Krebstage achten. Die besten Tage sind der 19., 28. und 29. März sowie der 8., 9., 18., 19., 28. und 29. April. Oder einfach auch nur, wenn es das Wetter mal zu den erlaubten Zeiten zulässt.

Wissenschaft oder Hokuspokus?

Ob nun der Mond wirklich die Rüebli motiviert oder nur für ein gutes Bauchgefühl sorgt – schaden kann es nicht! Die Natur hält sich sowieso an ihre eigenen Regeln. Aber wer weiss? Vielleicht wird die nächste Tomate dank Mondmagie besonders himmlisch, oder du machst deinem Unkraut ganz magisch den Garaus.