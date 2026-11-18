Ingwer ist gesund und lässt sich auch vielfältig in der Küche verwenden. Man kann ihn ganz einfach selber ziehen – auch ohne Garten. Wir zeigen, wie es geht.

So einfach kann man selber Ingwer ziehen

So einfach kann man selber Ingwer ziehen

Vanessa Büchel

Ingwer wird oft zum Würzen von asiatischen Gerichten verwendet. Aber auch als Tee oder Sirup ist er ein beliebtes Getränk. Ingwerwurzeln sind reich an Vitamin C, Eisen, Kalzium, Magnesium, Phosphor und Natrium. Die Knolle gilt deshalb als gesundheitsfördernd und kann bei Verdauungsbeschwerden, Übelkeit, Durchblutungsstörungen und Krämpfen helfen und soll antibakteriell wirken.

Ingwer selber ziehen

Besonders bei Erkältungskrankheiten wird Ingwer gerne als Tee verwendet. Die in der Ingwerwurzel enthaltenen Gingerole sind für den typischen Geschmack und die Schärfe verantwortlich.

Ingwer gibt es in Supermärkten oder Gärtnereien zu kaufen. Aus einer gekauften Knolle kann man ganz einfach weiteren Ingwer ziehen. Dafür ist kein Garten nötig – es reicht ein Blumentopf.

So funktioniert es

Von einem möglichst frischen Ingwer wird ein Stück von etwa fünf Zentimetern abgeschnitten. Wichtig dabei ist, dass am geschnittenen Stück ein Vegetationsknoten bleibt, damit der Ingwer austreiben kann. Anschliessend wird das abgeschnittene Stück über Nacht in einem Glas Wasser eingelegt und kann sich so vollsaugen.

Am nächsten Tag wird ein Pflanzentopf mit Blumenerde zu Dreiviertel gefüllt und das Ingwerstück mit der Schnittfläche nach unten auf die Erde im Topf gelegt. Darüber kommt Blumenerde, bis der Ingwer gut bedeckt ist. Anschliessend wird mit kalkarmem Wasser gegossen.

Zum Schluss wird der Topf mit einer Folie überdeckt. So bleibt die Erde feucht. Regelmässig muss dann mit kalkarmem Wasser gegossen werden, um die Erde immer feucht zu halten. Staunässe ist unbedingt zu vermeiden. Geeignet für die eigene Anzucht ist ein halbschattiger Standort. Direkte Sonnenbestrahlung sollte vermieden werden.

Nach wenigen Wochen wurzelt das Rhizom im Topf ein und es zeigt sich ein Trieb. Die Folie kann dann entfernt werden und die Pflanze, wenn nötig, in einen grösseren Topf umgepflanzt werden.

Gegen Herbst verfärben sich die Blätter der Pflanze gelblich. Dann können die Ingwerknollen geerntet und nach Belieben verwendet werden.