Zimmerpflanzen selber ziehen statt teuer kaufen? Was nach Gärtner-Profi klingt, gelingt mit einer simplen Süsskartoffel aus dem Supermarkt. Kaum zu glauben, aber aus der Knolle wächst eine dekorative Rankenpflanze – üppig, pflegeleicht und fast gratis.

Darum gehts Eine Süsskartoffel aus dem Supermarkt wird zur Zimmerpflanze

Nach wenigen Wochen bilden sich Wurzeln und grüne Triebe

Die Pflanze ist dekorativ, pflegeleicht und fast gratis

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Statt im Ofen zu landen, kann die Süsskartoffel auf der Fensterbank eine zweite Karriere starten. Nach wenigen Wochen treiben aus der Knolle frische, hellgrüne Blätter, später wachsen lange, elegante Ranken. Das Beste daran: Du brauchst weder spezielles Zubehör noch viel Erfahrung – nur etwas Geduld und Wasser.

Was du brauchst:

1 unbehandelte Süsskartoffel

3–4 Zahnstocher

1 Glas oder kleines Gefäss

Wasser

Einen hellen Standort ohne direkte Mittagssonne

Tipp: Bio-Süsskartoffeln keimen oft besser, weil sie weniger stark behandelt sind.



Von der Knolle zur Zimmerpflanze: Schritt-für-Schritt-Anleitung

1 Zahnstocher reinstecken

Stecke rund um die Mitte der Süsskartoffel drei bis vier Zahnstocher hinein. Sie dienen als Halterung.

2 Ins Wasser stellen

Setze die Knolle so auf ein Glas, dass das untere Drittel im Wasser hängt. Das spitze Ende zeigt idealerweise nach unten – dort bilden sich später die Wurzeln.

3 Geduld haben

Stelle das Glas an einen hellen, warmen Ort. Nach ein bis zwei Wochen bilden sich erste Wurzeln, kurz darauf erscheinen oben kleine Triebe.

4 Wasser regelmässig wechseln

Wechsle das Wasser alle zwei bis drei Tage, damit es nicht kippt.



Wann wird daraus eine richtige Pflanze?

Sobald die Triebe etwa 10 bis 15 Zentimeter lang sind, kannst du sie vorsichtig abdrehen und in ein Glas mit Wasser stellen. Dort bilden sie eigene Wurzeln. Anschliessend kannst du sie in Blumenerde einpflanzen. Falls du möchtest, kannst du auch gleich die ganze Kartoffel auf einmal in die Erde verfrachten. Allerdingst könnte die Pflanze so ziemlich buschig werden.

Die Pflanze wächst schnell, besonders wenn sie an einem hellen Standort platziert ist. Ihre langen und sehr hübschen Ranken eignen sich perfekt für Hängeampeln oder hohe Regale. Und auch auf dem Balkon ist sie sehr dekorativ.

Kann man die Süsskartoffel danach noch essen?

Eher nicht. Wenn sie einmal gekeimt hat und lange im Wasser stand, ist sie nicht mehr als Lebensmittel gedacht. Aber: Mit etwas Glück bildet die Pflanze im Sommer im Garten oder auf dem Balkon sogar neue Knollen.

Extra-Tipp für mehr Wow-Effekt

Süsskartoffelpflanzen gibt es auch in Sorten mit dunkelvioletten oder fast schwarzen Blättern, und sie sind ein echter Hingucker. Wer es exotisch mag oder Varianten der hübschen Zimmerpflanze züchten möchte, kann also gleich verschiedene Arten der Knollen gleichzeitig anziehen und eine kleine Urban-Jungle-Ecke gestalten.