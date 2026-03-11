Der Winter ist fast vorbei, und der Frühling macht sich bemerkbar. Jetzt stehen im Garten, auf dem Balkon und der Terrasse wieder vermehrt Arbeiten an. Hier findest du Tipps und Ideen für schöne Gärten und Balkone.

Rasenpflege: Mähen auf 4 cm, vertikutieren, Langzeitdünger verwenden

Die Natur ist aus dem Winterschlaf erwacht und auch alle Gärnterinnen und Gärtnern juckt es wieder gewaltig in den Fingern. Krokusse und Schneeglöckchen blühen schon, und auch Tulpen und Osterglocken wachsen in die Höhe. Diese ersten bunten Frühlingsboten machen Freude. Sind Balkon- oder Gartenmöbel schon gereinigt, kann man jetzt schon mal mit Familie und Freunden den Grill einheizen oder gemütlich in der Frühlingssonne lesen.

Wer keinen Garten hat, kann mit Blumen wie Primeln, Stiefmütterchen und Hyazinthen in Blumenkisten und Töpfen ein bisschen Frühling auf das eigene Fensterbrett stellen.

Nach dem Winterquartier nicht an die pralle Sonne

Balkon- und Kübelpflanzen können jetzt aus dem Winterquartier geholt, zurückgeschnitten und wenn nötig umgetopft werden. An frostgeschützten Orten, zum Beispiel nahe der Hauswand, können weniger empfindliche Pflanzen im Freien platziert werden. Mit Oleander und Zitrusbäumen sowie Geranien sollte aber noch bis etwa April zugewartet werden. Wichtig ist bei allen Pflanzen, dass sie nach dem Winterquartier nicht direkt an die Sonne gestellt werden, sondern schonend an die neuen Licht- und Temperaturverhältnisse gewöhnt werden. Ausserdem muss darauf geachtet werden, dass die Pflanzen keine Schädlinge haben. Wenn nötig, müssen sie entsprechend behandelt werden.

Der richtige Pflanzenschnitt

Jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt, um Obstbäume oder Beerensträucher zu setzen. Im Frühbeet können zudem schon Tomaten, Sellerie, Peperoni, Kohlrabi, Auberginen, Kopfsalat, Blumen- sowie Weisskohl, Broccoli und Basilikum gesetzt werden. Zum Pflanzen von Lavendel, Hortensien oder Hibiskus ist der Frühling ebenfalls der geeignete Zeitpunkt. Dabei ist auf unterschiedliche Sorten zu achten. Nicht jeder Standort ist geeignet. Wichtig ist auch immer, dass entsprechende Blumenerde verwendet wird. Wer unsicher ist, erkundigt sich im Fachmarkt.

Rosen und Sträucher, die im Spätsommer blühen, sowie immergrüne Gräser bedürfen im März eines Rückschnitts. Auch Hecken sollten nochmals geschnitten und ausgelichtet werden. Obstbäume können jetzt letztmals zurückgeschnitten werden, bevor sie Blüten tragen. Wer Himbeeren im Garten hat und viele Beeren ernten möchte, sollte diese jetzt ebenfalls noch kräftig schneiden. Es ist auf einen sauberen Schnitt mit gut geschliffenen Scheren oder Sägen zu achten, damit die Schnittstellen an Sträuchern und Bäumen gut verheilen. Der Schnitt sollte gemäss Fachleuten immer schräg erfolgen.

Rasenpflege im Frühling

Wer einen Garten mit Rasen hat, kann nach trockenen Tagen und schönem Wetter den Rasen erstmals auf etwa vier Zentimeter mähen. Laub, Äste und Rasenschnitt sollten dann gut entfernt werden. Sinnvollerweise wird nach dem Winter und dem ersten Rasenschnitt auch gleich vertikutiert. Ein Langzeitdünger vervollständigt die Rasenpflege und versorgt den Rasen mit nötigen Nährstoffen. Allfällige kahle Stellen im Rasen können jetzt auch neu angesät werden. Dafür sollte die Erde an entsprechender Stelle etwas aufgelockert werden, bevor die Rasensamen verteilt, festgedrückt und mit wenig Wasser begossen werden. Wichtig: Beim nächsten Rasenschnitt dürfen die frisch gesäten Stellen noch nicht geschnitten werden.