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Beliebte Herbstblüher
So blühen deine Chrysanthemen üppiger und länger

Farbenfrohe Chrysanthemen haben jetzt wieder Saison. Ob einzeln oder in Kombination mit anderen Herbstblühern, Chrysanthemen sind ein schöner Hingucker. Und das Beste ist, dass sie wenig Pflege brauchen.
Publiziert: 11:30 Uhr
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Aktualisiert: 30.09.2026 um 08:46 Uhr
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Chrysanthemen sind hübsche Hingucker für Balkon oder Terrasse.
Foto: Shutterstock

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Chrysanthemen sind beliebte Herbstblumen in der Schweiz, ursprünglich aus Asien.
  • Winterharte Sorten können vor dem Frost in den Garten gepflanzt werden.
  • Topfpflanzen überwintern am besten hell und kühl, z. B. im Gewächshaus
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Corine Turrini FluryRedaktorin Wohnen

Chrysanthemen stammen ursprünglich aus Asien. Längst sind sie aber auch bei uns in den verschiedensten Sorten erhältlich und erfreuen sich ab August grosser Beliebtheit. Ob klein- oder grossblumig, gefüllt oder einfachblühend – farbenfrohe Chrysanthemen sind im Herbst vor der Haustüre, im Garten oder auf der Terrasse immer ein schöner Hingucker.

Pflege und Standort

Nicht alle Sorten von Chrysanthemen sind winterhart. Im Herbst werden in den Gärtnereien vor allem Topf-Chrysanthemen angeboten. Die Blumen sind allein im Topf, aber auch in Kombination mit beispielsweise Gräsern oder Herbstblühern wie Sedum ein farbenfroher Eyecatcher.

Chrysanthemen kommen mit wenig Pflege aus. Düngen ist kaum nötig. Regelmässiges Giessen reicht aus. Staunässe sollte aber vermieden werden.

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Winterharte Sorten können nach der Blüte in den Garten gepflanzt werden, solange noch kein Frost da ist. Chrysanthemen bevorzugen nährstoffreiche und kalkhaltige Böden. Verblühtes sollte regelmässig entfernt werden, damit neue Blüten Platz und Luft haben.

Schutz vor Regen und Frost

Beim Kauf ist es ratsam, zu noch knospigen Chrysanthemen zu greifen. So verlockend es auch ist, bereits voll blühende Pflanzen zu kaufen, blühen die Knospen von Chrysanthemen sehr zuverlässig auf. So kann man sich viel länger an den blühenden Pflanzen erfreuen.

Einzige Ausnahme ist, wenn die Chrysanthemen an einen dunkeln Standort kommen sollen. Hier sollten die Blüten schon etwas mehr geöffnet sein. Insbesondere grossblumige Chrysanthemen sollten vor allzu viel Regen geschützt werden. Um länger an den Chrysanthemen Freude zu haben, sollten sie vor Frost geschützt werden. Der Rückschnitt erfolgt erst im März, wenn die Temperaturen wieder milder sind.

Idealer Frostschutz für ausgepflanzte Chrysanthemen sind Tannenzweige. Topfpflanzen sollten an einem hellen und kühlen Standort überwintern, wie beispielsweise in einem Gewächshaus. So überstehen Chrysanthemen den Winter in der Regel gut.

Foto: RMS
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