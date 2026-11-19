Mike K.* sieht am Mittwochabend, wie ein Zürcher Buschauffeur seine Fahrt live auf Tiktok streamt. Der Blick-Leser ist beunruhigt, der Lenker und der verantwortliche Verkehrsbetrieb sehen kein Problem.

Darum gehts Ein Zürcher Buschauffeur überträgt regelmässig Fahrten live auf Tiktok und kommentiert sie auf Polnisch

Ein Zuschauer befürchtet Ablenkung, weil der Chauffeur während der Fahrt Kommentare lesen könnte

Die SZU bestätigt, dass das Handy fix montiert und der Bildschirm für den Fahrer nicht einsehbar ist

Beat Michel Reporter

Blick-Leser Mike K.* hat selbst als Berufschauffeur gearbeitet – doch so etwas hat er noch nie erlebt: Ein Zürcher Busfahrer ist live auf Tiktok und streamt die Fahrt. Die Reise kommentiert er währenddessen auf Polnisch, wie auf einem Video festgehalten ist.

Leser Mike K. macht sich Sorgen. Zu Blick sagt er: «Ich bin zutiefst beunruhigt. Ist das noch sicher? Ist der Fahrer nicht abgelenkt? Das kann doch nicht sein!» Seine Befürchtung: dass der Chauffeur die Live-Kommentare seiner Tiktok-Zuschauer liest, darauf eingeht und dadurch abgelenkt sein könnte.

Mike K. gibt an, am Mittwochabend von 20 bis um 23.30 Uhr immer wieder in den Livestream reingeschaut zu haben. Dieser sei ständig aktiv gewesen.

Sicherheit habe oberste Priorität

Blick hat den Busfahrer mit der Kritik konfrontiert. Der Chauffeur, der auf Tiktok 2600 Follower hat und mit einzelnen Videos schon mal auch mehrere hunderttausend Views erreicht, antwortet vorsichtig.

Er wolle sich zuerst mit dem Arbeitgeber absprechen. Aber: Die Sicherheit habe bei ihm «oberste Priorität». Das Handy sei hinter der Frontscheibe so montiert, dass er die Kommentare nicht lesen könne. Er spreche einfach über das, was er gerade macht oder sieht.

Weiter erklärt er, dass alles mit dem Arbeitgeber besprochen und bewilligt sei. Die einzige Vorgabe sei, dass keine Personen im Video zu sehen sind, die das nicht wollen.

SZU weiss von Liveübertragung

Blick hat auch den verantwortlichen Verkehrsbetrieb – die Sihltal-Zürich-Uetliberg-Bahn (SZU) – mit Mike K.s Kritik konfrontiert. SZU-Sprecher Marco Graf bestätigt die Aussagen des Busfahrers. «Das Mobiltelefon ist in einer Halterung befestigt und nach vorne auf die Strasse ausgerichtet. Der Bildschirm ist für den Fahrer während der Fahrt nicht einsehbar», sagt Graf und führt aus: «Bei Liveübertragungen erklärt er den Zuschauenden auf Polnisch, dass die Kamera fix montiert ist und er während der Fahrt keine Fragen beantworten kann.»

Weiter schreibt Graf, dass die SZU die Videos kenne und nach aktuellem Kenntnisstand die geltenden Vorgaben eingehalten würden. Und: Die SZU begrüsse grundsätzlich authentische Einblicke in den Arbeitsalltag der Mitarbeitenden und jenen der beauftragten Transportunternehmen.

Trotzdem wolle die SZU mit dem Fahrer besprechen, wie dieser bei künftigen Beiträgen noch deutlicher machen kann, dass seine Aufmerksamkeit während der Fahrt dem Verkehr gilt.

Verschiedene Videos

Blick hat das Video ebenfalls eingesehen und übersetzt. Der Busfahrer geht in diesem Ausschnitt tatsächlich nicht auf Zuschauerkommentare ein, sondern beschreibt lediglich die Fahrt: «Also wir fahren weiter geradeaus zum Bahnhof. Und am Bahnhof Horgen werden wir den Bus wechseln. Wir beenden die Fahrt mit dem Elektrobus und steigen um auf einen normalen Verbrenner. Auch ein Mercedes Citaro – nur ein kleines bisschen älter und eben ein Verbrenner.»

Gemäss seinem Verlauf streamt der Busfahrer fast täglich live auf Tiktok. Neben den Livestreams während der Fahrten sind auf seinen Videos auch Einblicke hinter die Kulissen der Busse zu sehen. Er zeigt unter anderem die neuen E-Busse und spricht über die laufenden Tests. Auch diese Videos sind auf Polnisch.

* Name geändert