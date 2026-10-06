Bald geht es in St. Gallen los: zum 83. Mal öffnet die Olma vom 8. bis 18. Oktober ihre Tore. Grund genug, mal wieder bei der grössten Schweizer Publikumsmesse vorbeizuschauen. Ein Ausflug zu Tierschauen, Bratwurst und Brauchtum. Und zu Säulirennen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Olma-Messe startet bald in St. Gallen, dauert elf Tage

Bis zu 340'000 Menschen besuchen jährlich die grösste Publikumsmesse der Schweiz

Höhepunkt: Umzug mit 700 Teilnehmenden durch St. Galler Innenstadt am 10. Oktober 2026

Christian Bauer Reise-Journalist

Bald startet die geliebte Olma-Messe! Da gibt es in der Ostschweiz kein Halten mehr: «Die Olma sind die schönsten elf Tage des Jahres», schwärmt man hier – über so viel Enthusiasmus können Auswärtige meist nur den Kopf schütteln. Doch für die Ostschweizer ist die Herbstmesse die fünfte Jahreszeit, ein Mix aus Produktschau und Oktoberfest im Kleinen – Grund genug, mal (wieder) vorbeizuschauen.

Die Olma: Wie entstand die beliebteste Publikumsmesse der Schweiz?

Mitten in den Wirren des Zweiten Weltkriegs, im Jahr 1943, erblickte die erste «Ostschweizerische Land- und Milchwirtschaftliche Ausstellung» (Olma) das Licht der Ostschweiz und entwickelte sich schon bald zur grössten Publikumsmesse der Eidgenossenschaft. In den vergangenen Jahren besuchten im Durchschnitt 340'000 Menschen die Messe. Sogar die Politik gibt sich ein Stelldichein: Eröffnet wird die Olma traditionell von einem Mitglied des Bundesrats.

Auch wenn es auf der Schau mittlerweile alles zu bestaunen gibt, was der Markt hergibt (von der Waschmaschine über den neuesten Staubsauger bis zum Espressoautomaten), liegt der Schwerpunkt immer noch auf der Landwirtschaft: Im Olma-Stall gibt es Rinder und Munis zu bestaunen, Landmaschinen können getestet und Braunvieh ersteigert werden, in der Olma-Arena werden Tierschauen durchgeführt. Ein Fokus liegt zudem auf sennischem Brauchtum und bäuerlichem Handwerk. Und eines darf freilich bei keiner Olma fehlen: das Säulirennen in der Arena – ein Publikumsliebling.

Der Höhepunkt der elftägigen Party ist der Umzug durch die Innenstadt, an dem sich der Gastkanton präsentiert. Der Gastkanton der OLMA 2026 ist der Kanton Schwyz. Unter dem Motto «OLMA – und Action!» präsentiert er sich getreu dem Slogan «Schwyz liefert.»,Höhepunkt ist der grosse Umzug am Samstag, 10. Oktober 2026, mit über 700 Mitwirkenden durch die St. Galler Innenstadt.

Wie jedes Jahr gibt es Tierausstellungen, ein unterhaltendes Rahmenprogramm und über 600 Aussteller mit einem breiten Angebot an Produkten und Dienstleistungen.

Olma Wurst

Die Olma Wurst gehört zu der wohl berühmtesten Bratwurst der Nation. Rekordverdächtig: Die St. Galler Kalbsbratwurst wurde schon 1438 in den Klosterdokumenten erwähnt – und garantiert auch damals schon ohne Senf gegessen.

Übrigens: Zur Olma-Messe gehören auch ein Jahrmarkt und die (berühmt-berüchtigten) Degustationshallen, in denen reichlich Wein die trockenen Kehlen herunterfliesst. Gute Stimmung.

Tickets sichern & OLMA erleben 📅 Datum: 8. bis 18. Oktober 2026 📍 Ort: OLMA Messen St.Gallen 🏔️ Gastkanton: Schwyz ⚡ Motto: «OLMA – und Action!» 🎟️ Eintrittspreise Tageskarten Erwachsene: CHF 19.–

Lernende/Studenten/IV-Bezüger: CHF 14.–

Kinder und Jugendliche (6–15 Jahre): CHF 11.–

Familienkarte: CHF 48.– (1–2 Erwachsene und max. 4 Jugendliche 6–15 Jahre) 🎟️ Dauerkarten Erwachsene: CHF 56.–

Kinder und Jugendliche (6-15 Jahre), Lernende, Studenten, AHV- und IV-Bezüger: CHF 36.– 🌙 Abendkarte (ab 17.00 Uhr) CHF 13.– (einmaliger Eintritt) 📅 Datum: 8. bis 18. Oktober 2026 📍 Ort: OLMA Messen St.Gallen 🏔️ Gastkanton: Schwyz ⚡ Motto: «OLMA – und Action!» 🎟️ Eintrittspreise Tageskarten Erwachsene: CHF 19.–

Lernende/Studenten/IV-Bezüger: CHF 14.–

Kinder und Jugendliche (6–15 Jahre): CHF 11.–

Familienkarte: CHF 48.– (1–2 Erwachsene und max. 4 Jugendliche 6–15 Jahre) 🎟️ Dauerkarten Erwachsene: CHF 56.–

Kinder und Jugendliche (6-15 Jahre), Lernende, Studenten, AHV- und IV-Bezüger: CHF 36.– 🌙 Abendkarte (ab 17.00 Uhr) CHF 13.– (einmaliger Eintritt) Jetzt Tickets sichern