Leuchtende Kürbisfratzen gehören zu Halloween wie Süssigkeiten und Verkleidungen. Einen Halloween-Kürbis selbst zu schnitzen, ist einfacher, als es aussieht. Mit dem richtigen Kürbis, ein paar Werkzeugen und diesen Tipps gelingt die gruselige Laterne im Handumdrehen.

Darum gehts Halloween-Kürbis schnitzen leicht gemacht: Schritt-für-Schritt-Anleitung für Kreative

Die Sorte «Halloween-Kürbis» hat dünnes Fruchtfleisch und viele Kerne

Fürs Schnitzen benötigt man Kürbis, Messer, Löffel und Stift

Es ist gar nicht so schwer, eine eigene Kürbislaterne zu schnitzen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt – Halloween kann kommen!

Die richtige Sorte

Das ist ein Halloween-Kürbis. Die Sorte heisst tatsächlich so und eignet sich ideal zum Schnitzen. Er ist zwar essbar, das Fruchtfleisch ist jedoch nicht besonders geniessbar, sondern eher fade. Der Kürbis ist ideal zum Schnitzen, weil sein Fruchtfleisch nicht sehr dick ist. Der Innenraum besteht quasi nur aus Hohlraum und Kernen. Deshalb eignet er sich perfekt als Halloween-Kürbislaterne.

Das passende Werkzeug

Um einen Kürbis zu schnitzen, brauchen wir natürlich einen Kürbis, ein Messer zum Schnitzen, einen Löffel zum Aushöhlen und einen Stift, um das Kürbisgesicht vorzuzeichnen, damit wir nachher wissen, wo wir schnitzen müssen.

2:54 Tipps vom Profi: So schnitzest du den perfekten Halloween-Kürbis

So wirds gemacht

Zuerst den Deckel vom Kürbis abschneiden: Die gewünschte Form aufzeichnen, anschliessend mit einem scharfen Messer vorsichtig den Deckel abschneiden. Wenn man damit fertig ist, kann man vorsichtig den Deckel am Stiel abheben. Wenn der Deckel weg ist, geht es ans Aushöhlen. Man sollte alle Kerne und das Fruchtfleisch vollständig ausschaben, so dass der Kürbis vollständig ausgehölt ist. Nun kann man das Gesicht von aussen aufmalen – am besten mit einem Stift. Zuerst die Augen, dann die Nase, anschliessend den Mund und zuletzt ein paar Zähne einzeichnen. Anschliessend mit dem Messer entlang der Linien zuschneiden und Augen, Mund und Nase vorsichtig ausschneiden.

Tipps zum Schnitzen

Beim Schnitzen sollte man vorsichtig sein, besonders wenn man ein scharfes Messer verwendet, damit man sich nicht in die Finger schneidet. Keine Sorge, falls etwas nicht perfekt wird – Kürbisse sind in der Regel ziemlich robust, und man kann jederzeit etwas korrigieren.