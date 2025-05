Du hast kein Ticket für den Eurovision Song Contest 2025 in Basel? Kein Problem, denn die Stadt verwandelt sich in ein ESC-Paradies mit jeder Menge Public Viewings, Musik und Glitzer. Hier sind die besten Spots, um das Spektakel live zu erleben – ohne Ticket.

1/6 Grandiose Stimmung während der ESC-Parade in Basel. Die Stadt freut sich auf den Samstag.

Darum gehts Basel bietet Public Viewings für den ESC 2025 ohne Eintrittskarte

Eurovision Village im Messequartier: kostenloses Public Viewing und Livemusik

Sieben Veranstaltungsorte für das ESC-Finale vom 17. Mai 2025 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Gunda Bossel SEO Redaktorin

Basel feiert den Eurovision Song Contest 2025 – und du hast kein Ticket für die St. Jakobshalle? Halb so wild. Denn die Stadt lässt in diesen Tage in allen Gassen die Glitzerkonfetti fliegen. Ob auf Grossleinwand im Stadion, entspannt auf der Barterrasse oder mittendrin im queeren Feiertrubel – Basel bietet jede Menge Public Viewings, bei denen du auch ohne Eintrittskarte voll auf deine ESC-Kosten kommst.

Wir zeigen dir die besten Orte für ein unvergessliches ESC-Erlebnis. Laut, bunt und garantiert mit viel Herzblut (und vielleicht ein bisschen Drama).

1 Arena plus – die Megaparty im Stadion

Das grösste Public Viewing der Schweiz findet im St.-Jakob-Park statt. Dort kannst du das ESC-Finale am Samstag, 17. Mai, auf riesigen Leinwänden verfolgen. Vor dem Finale gibts ein 90-minütiges Pre-Show-Konzert mit Künstlern wie Kate Ryan, Baby Lasagna, DJ Antoine und Anna Rossinelli. Das Finale wird auf gigantischen Megascreens übertragen. Die Tickets sind zwar fast ausverkauft, aber vielleicht hast du Glück und ergatterst noch eines.

2 Eurovision Village – das ESC-Dorf zum Staunen

Auch kein Geheimtipp, aber hier ist wirklich viel los: Im Messequartier Basel findest du das Eurovision Village – einen kostenlosen Hotspot mit Public Viewing, Livemusik von ehemaligen Schweizer ESC-Acts wie Remo Forrer (2023), Luca Hänni (2019) und Anna Rossinelli (2011) sowie internationalen Stars, darunter Conchita Wurst (ESC-Siegerin für Österreich 2014), Michael Schulte & Band (deutscher Eurovision-Act 2018) und 90er-Ikonen wie Rednex und Snap!. Die Türöffnung für das grosse Finale ist um 12 Uhr, frühes Erscheinen lohnt sich.

3 Sommercasino – ESC mit Drinks auf der Terrasse

Und auch das Sommercasino Basel bietet ein tolles Public Viewing auf seiner Terrasse an. Das Finale vom 17. Mai wird live übertragen, der Eintritt ist frei, und ein feines Verpflegungsangebot gibts auch.

4 Eurovision Street & Square – ESC-Feeling am Barfüsserplatz

In der Steinenvorstadt wird die Eurovision Street zur Partymeile mit Strassenmusik und Deko. Der Barfüsserplatz wird zum Eurovision Square mit Open-Air-Bühne und internationalen Acts. Und der Eurovision Boulevard verbindet die verschiedenen ESC-Locations und sorgt für eine durchgehende Feierlaune

Foto: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

.

5 Irrsinn Bar – ESC mit Drag-Moderation

Die Irrsinn Bar in der Rebgasse 43 ist bekannt für ihre offene und vielfältige Atmosphäre. Am Samstag, 17. Mai 2025, wird hier das ESC-Finale live übertragen. Die Veranstaltung wird von der Dragqueen Dita Whip moderiert, die für ihre humorvolle und charmante Art bekannt ist. Für Snacks sorgt das Team vor Ort. Der Eintritt ist frei, aber aufgrund der begrenzten Plätze empfiehlt sich eine frühzeitige Ankunft oder eine Tischreservierung.

6 queerAltern Region Basel – Safe Space mit Live-Acts

Für ein inklusives und barrierefreies ESC-Erlebnis sorgt queerAltern Region Basel im kHaus an der Kasernenstrasse 8. Am Samstag beginnt das Programm um 18.30 Uhr mit einer Podiumsdiskussion. Ab 20 Uhr wird das ESC-Finale live übertragen. Der Eintritt ist kostenlos, und es wird für Essen und Trinken gesorgt. Die Veranstaltung richtet sich an alle, die den ESC in einem sicheren und respektvollen Umfeld erleben möchten.

Du siehst: Es gibt keine Ausreden, denn auch ohne Ticket kannst du in Basel das ESC-Finale feiern – ob im Stadion, im Village, auf der Terrasse oder mitten in der Stadt. Also schnapp dir deine Freunde, zieh dein schillerndstes Outfit an und erlebe den ESC hautnah.