«The same procedure as every year, James!» Wer kennt schon nicht diesen Satz? Doch wie gut kennen wir «Dinner for One» (1963) tatsächlich? 10 Fakten zum Rekord-Silvestersketch in der Schweiz!

Daniel Arnet

«Dinner for One» – oder «Der 90. Geburtstag» – ist der Silvesterklassiker schlechthin und bringt uns regelmässig zum Lachen. Das kultige Bühnenstück, geschrieben von Lauri Wylie (1880–1951) und aufgeführt vom englischen Komiker Freddie Frinton (1909–1968) und seiner Partnerin May Warden (1891–1978), wurde als Originalversion im Jahr 1963 aufgezeichnet.

Die Handlung: Miss Sophie (May Warden) feiert ihren 90. Geburtstag. Dazu hat sie ihre vier besten Freunde eingeladen. Doch es gibt leider ein Problem: Miss Sophie ist die einzige, die von ihnen noch lebt. Trotzdem möchte sie nicht auf die alljährliche Feier verzichten und Butler James (Freddie Frinton) muss die anderen Gäste somit vertreten. Der Tigerkopf, der im Esszimmer beim Servieren immer wieder in den Weg kommt, wird im Laufe des Abends zu einer prekären Stolperfalle und auch die Konversationen immer beschwipster. Am Ende ist James stockbetrunken, Miss Sophie zufrieden – und alles wie jedes Jahr. Wir lieben diesen Klassiker!

Hier noch ein paar witzige Fakten, die du bestimmt noch nicht wusstest.:

1 Wie lange dauert «Dinner for One?»

«Dinner for One» ist eine TV-Produktion. Neben der Version des Norddeutschen Rundfunks (NDR) gibt es eine des Schweizer Fernsehens. Die ist sieben Minuten kürzer und auch karger. So fehlen bei uns das weisse Tischtuch und die Kerzenständer

2 Wie oft stolpert der Butler?

Ganze elfmal stolpert der Butler über das Tigerfell. Und das, weil er alle verstorbenen Freunde von Miss Sophie vertreten muss. Der Butler trinkt so einige Male auf die Jubilarin, dies nämlich gleich für mehrere Personen – mit den bekannten fatalen Folgen.

3 Wir schauen in der Schweiz eine andere Version als in anderen Ländern

In der Schweiz flimmert im SRF jährlich eine Filmaufnahme des Theaterstücks aus dem Jahr 1963 in Zürich über die Bildschirme. Die Vorliebe für diese Version teilen die Norwegen und Schweden. In Deutschland und den anderen Ländern hingegen schwört man auf eine Aufnahme, die vom NDR (Norddeutscher Rundfunk) gemacht wurde. Das englische Bühnenstück wird dort von einer deutschen Anmoderation begleitet. Das dänische Fernseher zeigt eine Version, bei der auf das lachende Studiopublikum verzichtet wurde.

4 Wird der Silvesterklassiker in England auch gezeigt?

In England, der Heimat des witzigen Duos, wurde der Film noch nie am TV gezeigt. Er ist dort völlig unbekannt. Genauso wie in den meisten anderen englischsprachigen Ländern der Welt. Denn diese Art von Humor gilt in England wohl eher als altmodisch und sehr theatral, während er in Deutschland, der Schweiz und Skandinavien genau diesen nostalgischen Reiz entfaltet und sich so zum Kultklassiker entwickeln konnte.

5 Musste Freddie Frinton auch wirklich trinken?

Butler James war noch nie im Leben betrunken. Der Schauspieler rührte nämlich keinen Tropfen Alkohol an. In den Gläsern auf der Bühne war nur Saft.

6 Wie oft wurde «Dinner for One» geschaut?

1988 wurde «Dinner for One» als «weltweit am häufigsten wiederholte Fernsehproduktion» ins «Guinness-Buch der Rekorde» aufgenommen. Sein Rekordjahr erlebte der Film am 2004, als an Silvester alleine in Deutschland 14 Millionen Leute zuschauten.

7 Wer ist Freddie Frinton?

Der Schauspieler war schon immer ein Witzbold. Im zarten Alter von 16 Jahren verlor er seinen ersten Job in einer Fischfabrik, weil er seine Kollegen ständig durch Witze von der Arbeit abhielt. Er wurde 1909 in London geboren und spielte jahrzehntelang Theater und Nebenrollen, doch unsterblich machte ihn erst seine Rolle als Butler James in „Dinner for One“. Während er in Grossbritannien eher ein Nebendarsteller blieb, wurde er in Deutschland, der Schweiz und Skandinavien zur Silvester-Legende – Frinton starb 1968, leider noch bevor er den vollen Kultstatus seines Auftritts erlebte.

8 War der Kultfilm in Schweden wirklich verboten?

Nein, „Dinner for One“ war in Schweden nie verboten – das ist ein hartnäckiger Mythos. Was stimmt: Der Sketch geriet dort zeitweise in die Kritik, weil er sehr viel Alkoholkonsum zeigt und der öffentlich-rechtliche Sender SVT in den 2000er-Jahren sensibler damit umging. Teilweise lief er seltener, später am Abend oder mit Hinweis, wurde aber nie offiziell zensiert oder untersagt. Hier gab es also kein Verbot, sondern nur medienethische Zurückhaltung – und trotzdem ist der Sketch auch in Schweden bis heute ein fester Silvesterklassiker.

9 Ihn gibt es auch zu Weihnachten

In Norwegen wird der Klassiker nicht zu Silvester, sondern in der Weihnachtszeit – jeweils am 23. Dezember – gezeigt.

10 Was wissen wir noch nicht?

2487 Franken beträgt der Schaden durch das Dinner: Der besoffene Butler zerschlägt Geschirr und malträtiert bei seinen Rundgängen um den Tisch das Tigerfell – alleine das ist ein 2000-fränkiger Schaden, wie eine Versicherungsgesellschaft errechnet hat.

