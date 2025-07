Wer eine Buchhandlung oder eine Bibliothek betritt, steht oft vor der Qual der Wahl. In welche Geschichte vertiefe ich mich als Nächstes? Wird es eine Romanze in der Stadt der Liebe, ein mysteriöser Mordfall in Japan oder doch ein Buch, das als Portal in eine Welt mit tapferen Rittern dient? Blick hat bei Buchhändlerinnen und Buchhändlern aus verschiedenen Regionen der Schweiz nachgefragt, welche Bücher sie für die warmen Sommermonate empfehlen, die in den vergangenen Monaten erschienen sind.

Liebesromane

Die Buchhandlung Bider & Tanner in Basel versteht sich als Kulturhaus mit einem breiten Sortiment. Die Mitarbeiterin Franziska Zeller empfiehlt folgende Bücher für grosse Gefühle:

«Wie Risse in der Erde» von Clare Leslie Hall

Mit psychologischer Tiefe erzählt Hall von der schicksalhaften Liebe zwischen der 17-jährigen Beth und Gabriel, dem Sohn einer wohlhabenden Nachbarsfamilie. Die beiden verbringen einen leidenschaftlichen Sommer miteinander, geniessen das Jungsein und das Leben, doch soziale Unterschiede und ein grosses Missverständnis führen dazu, dass ihr Glück zerbricht. Dieser spannende und wendungsreiche Roman, der auf zwei Zeitebenen von Liebe, Verlust und Hingabe handelt, nimmt einen gleich gefangen.

«Was ich von ihr weiss» von Jean-Baptiste Andrea

Im Zentrum des mit dem Prix Goncourt ausgezeichneten Romans steht Mimo, ein Bildhauer, der auf die Geschichte seiner grossen Liebe zu Viola zurückblickt, die ihn nie ganz losgelassen hat. Gemeinsam begleiten wir Mimo, der aus armen Verhältnissen stammt, und Viola, die freigeistige, emanzipierte Tochter einer Landbesitzer-Dynastie, durch das bewegte italienische 20. Jahrhundert. Es ist nicht nur eine feinfühlig erzählte Liebesgeschichte, sondern auch ein Abenteuerroman, in den man eintauchen kann.

«Abschied» von Sebastian Haffner

Ein Glück, dass die turbulente Liebesgeschichte, die uns in das flirrende Paris von 1931 entführt, nun posthum erschienen ist. Raimund, Mitte 20, ist zu Besuch bei seiner lebensfrohen Freundin Teddy. Beide verbringen in diesen verspielten Tagen in Paris ein bohèmehaftes Leben in verrauchten Cafés, streiten sich und fühlen sich doch stark zueinander hingezogen. Es ist auch eine Liebeserklärung an die Stadt Paris, am liebsten möchte man sofort in einen Zug steigen und nach Paris rauschen.

Günstige Gelegenheit für guten Rat Fragen zu Sex, Finanzen oder Food? Im Buchshop vom «Beobachter» gibt es praxisnahe Ratgeber für alle Lebenslagen – viele davon im Aktionspreis. Hier gehts zu den Aktionsbüchern. Fragen zu Sex, Finanzen oder Food? Im Buchshop vom «Beobachter» gibt es praxisnahe Ratgeber für alle Lebenslagen – viele davon im Aktionspreis. Hier gehts zu den Aktionsbüchern. Katrin von Niederhäusern Mehr

Krimi/Thriller

Die Buchhandlung Kronengasse befindet sich in der Altstadt von Aarau. Für Nervenkitzel sorgen die Buchempfehlungen der Buchhändlerin Ursula Huber.

«Commissaria Iva Markulin und Die Schatten über der Adria» von Ines Calic

Iva Markulin ist Staatsanwältin in Zagreb. Als ihr Mann bei einem Attentat ums Leben kommt, hängt sie ihren Job an den Nagel. Sie hat nur noch ein Ziel: Sie will herausfinden, wer ihren Mann umgebracht hat. Sie zieht auf das Familiengut in Istrien und macht schnell Bekanntschaft mit einflussreichen Personen. Iva wird bedroht, lässt sich aber nicht einschüchtern und gräbt tief. Ein spannender Krimi, der im Umfeld von malerischen Städten, idyllischen Stränden und köstlichem Essen spielt.

«Die Schanze» von Lars Menz

Ellen Roth ist vor kurzem in ihr Heimatdorf zurückgekehrt. Ein schlimmes Erlebnis hat sie vor Jahren daraus vertrieben. Eines Nachts entdeckt sie einen Toten, der an einem Seil an der Skischanze hängt. Sie kennt das Opfer. Längst verdrängte Erinnerungen kommen wieder hoch. Ellen beginnt, Nachforschungen anzustellen. Bald wird ihr klar, dass die Taten mit ihrem Schicksal zusammenhängen. Ein packender Thriller, in dem der Autor immer wieder falsche Fährten legt. So bleibt die Lektüre bis zum Schluss spannend!

«Tokio Express» von Seicho Matsumoto

An einem Strand in Japan werden zwei Tote gefunden, ein Mann und eine Frau. Die Polizei findet Spuren von Zyankali und geht rasch davon aus, dass es sich um einen Doppelselbstmord handelt. Kommissar Jûtarô Torigai ist skeptisch und stösst bald auf Ungereimtheiten. Wenn es kein Selbstmord war, hat er es mit einem ungemein intelligenten Täter zu tun. Wie der Titel verrät, spielt die japanische Eisenbahn eine wichtige Rolle in diesem Krimi. Wer es mag, zu rätseln, wird diesen Krimi lieben.

Schweizer Bücher

Es muss nicht immer ein internationaler Bestseller sein. Catherine Bellini arbeitet in der unabhängigen Buchhandlung Bostryche in Biel und hat drei Buchempfehlungen für alle Fans der Schweizer Literatur.

«Santa Tereza» von Flurin Jecker

Luchs ist bleich und geht, nachts, einer für die meisten langweiligen Arbeit nach. Ihm ist es aber nicht langweilig. Dann taucht die 13-jährige Teresa auf. Er solle Gitarre spielen lernen, meint sie. Er sagt, dass er gewisse Sachen nicht könne. Wegen einer Lernschwäche. «Dann willst du für immer so sein? Als wärst du hundert Jahre alt?» Luchs wird trotz allem zu sich finden. Als Leser oder Leserin schliesst man ihn schnell ins Herz und fragt sich: Wäre ein Mensch ohne Ambitionen vielleicht ein besseres Wesen?

«Grande-Fin» von Romain Buffat

Der Vater ist verschwunden. 15 Jahre später bricht der Sohn auf, zum Sehnsuchtsort des Vaters, Amerika. Er nimmt uns mit quer durch den Kontinent auf seinem Railtrip. Familienerinnerungen kommen auch mit: das knappe Geld vor dem 25. des Monats, die lange gerade Strasse im Waadtland. Eigentlich ein Umweg, der aber dem Vater Zeit gab, die ganze Kassette mit Bruce Springsteen zu hören. Mit viel Zärtlichkeit schildert der Autor, was eine Familie ausmacht, was sie zusammenhält oder eben nicht.

«Die seligen Jahre der Züchtigung» von Fleur Jaeggy

Fleur Jaeggy (84) erhält 2025 den Grand Prix Literatur für ihr Gesamtwerk – höchste Zeit, ihr Hauptwerk zu lesen: Ein Mädchen erzählt von ihrer «besten Zeit» im Internat, im Alter von 8 bis 18 Jahren – etwas, was auch die Autorin selbst erlebt hat. Die Mädchen lernen Ordnung, Disziplin. Um Freundschaft und Zuneigung wird hart gekämpft, erobert, im Stich gelassen. Am Anfang wird «diejenige bestimmt, die ausgestossen wird». Sie kommen aus gutem Hause, werden mit der Limousine abgeholt. Vom Chauffeur, nicht von den Eltern. Bitterkalt und berührend zugleich.

Fantasy

Wer in Welten mit Rittern, Elfen und Drachen eintauchen möchte, ist bei den Empfehlungen von Reza Schneider genau richtig. Der Buchhändler arbeitet bei der Buchhandlung Stauffacher in Bern.

«The Bright Sword» von Lev Grossman

In der gestohlenen Rüstung seines Lords macht sich ein junger Knappe auf nach Camelot, um ein Ritter der Tafelrunde zu werden. Doch Hof und Heer des Königs sind nicht mehr. Eine originelle Erzählung auf Basis der Artus-Sage, bei der es sich trotz der modernen, teils vulgären Sprache um klassische Fantasy-Kost handelt. Feinstes Handwerk in den Schilderungen, die vor allem bei der Begrifflichkeit von Waffen, Helden und Ortschaften mit Präzision begeistern. Wer Fantasy gern geerdet im Mittelalter sieht, wird hier reichlich bedient.

«Faebound» von Saara El-Arifi

Menschen, Fae und Elfen. Von den drei Völkern existiert nur noch Letzteres. Dies glaubt auch eine junge Elfe, bis sie in ihrem erzwungenen Exil auf die monströsen Fae trifft. Sapphische Romantasy, die mit umfangreichem Worldbuilding zu Völkern, Geschichte und Magie überzeugt. Zaubern durch das Schlagen von magischen Trommeln ist neu und genial. Storytechnisch reiht sich Band eins dieser Trilogie zu den Fae-Romanen der letzten Jahre, wobei er diese in Qualität und Spice übertrifft.

«Die Sprache der Drachen» von S. F. Williamson

Im London der 1920er leben Menschen und Drachen durch einen Vertrag friedlich miteinander. Doch dieser ist brüchig, und als eine junge Codebrecherin sich intensiv mit der Sprache der Drachen befasst, stösst sie auf dunkle Wahrheiten. Dieser kluge Young-Adult-Roman spielt in einer alternativen Wirklichkeit und befasst sich doch mit realen Themen wie Klassenkampf und Segregation. Im Mittelpunkt steht die Macht der Sprache, die sowohl zur Unterdrückung als auch zur Befreiung verwendet werden kann. Für Fans von «Babel», Linguistik und natürlich Drachen.

New Adult

Erwachsen werden, studieren, die erste richtige Beziehung – um solche Dinge geht es im Genre «New Adult». Kathryn Rühle aus der Buchhandlung Lüthy Schoch in Schaffhausen hat folgende Empfehlungen bereit.

«Wandering Hearts» von Josi Wismar

Traumhaft schön, herzerwärmend und sommerlich – mehr als eine Romanze. Auf eine einfühlsame Weise wird die Geschichte von zwei jungen Menschen erzählt, die sich selbst in der Natur Kanadas finden. Tara nimmt sich ein Auslandssemester in ihrem Veterinärstudium. Nachdem eine Mitarbeiterin der Tierauffangstation krank wird, schliesst sich Tara gezwungenermassen dem Abschlussprojekt von Jaimie an, den sie nicht ausstehen kann. Aber was nicht ist, kann noch werden, oder? Es ist ein Buch zum Wohlfühlen.

Band 1 der zweiteiligen «Wild Hearts»-Reihe

«The First to Fall» von Kristina Moninger

Die Spannung liegt nicht nur zwischen Aurora und Jakob in der Luft, sondern auch zwischen den Seiten. Um die Todesumstände ihrer Schwester, die in den italienischen Alpen verunglückt ist, aufzudecken, fährt Aurora in die kleine Ortschaft am Felsenhimmel. Dort findet sie mehr, als sie sich erhofft hat. Wird sie in Jakobs Arme oder in den Abgrund stürzen? Das Ende lässt die Lesenden sicher lange nicht los.

Band 1 der zweiteiligen «Red Summer»-Reihe

«Play Along» von Liz Tomforde

«Play Along» bietet Momente, in denen man sich das Lächeln nicht verkneifen kann, aber auch welche, die zu Tränen rühren. Isaiah ist schon länger verliebt in Kennedy, die neue Sporttrainerin seines Baseballteams. Nur sind Beziehungen innerhalb des Teams absolut tabu. Doch es kommt unverhofft anders: Betrunken und motiviert, vor Kennedys Ex zu heiraten, landen sie vor dem Traualtar. Zum Wohl ihrer Karriere müssen sie das Beste aus der Situation machen. Die Charaktere sind zum Verlieben.

Band 4 der «Windy City»-Reihe. Die Bücher können unabhängig voneinander gelesen werden, sind allerdings miteinander verbunden.