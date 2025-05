1/8 Einmal im Jahr wird London zur Bühne für das Big Fortified Tasting – ein Fest für Klassiker wie Madeira, Port oder Marsala. Foto: Nicolas Greinacher

Niepoort präsentierte Vintage Ports, Kopke zeigte gereifte White Ports

Nicolas Greinacher Redaktor Wein

An einem sonnigen Aprilnachmittag besuchte ich eine nicht ganz alltägliche Wein-Veranstaltung im Herzen Londons: The Big Fortified Tasting, bei dem sich einmal im Jahr die renommiertesten Produzenten von mit Alkohol versetzten Weinen – Port, Madeira, Sherry, Marsala und andere – versammeln.

Für einmal weit und breit keine leichten Sommerweine: Alkoholwerte um die 19 Prozent und hohe Restzuckergehalte waren angesagt. Für Weinfans wie mich ein echtes Fest – ich nahm mir den ganzen Nachmittag Zeit, um in diese faszinierende Welt einzutauchen.

Portwein: Niepoort

Mein Besuch bei Niepoort im Douro-Tal letzten Sommer ist in bester Erinnerung. Obwohl das Weingut heute stark auf Weine ohne zusätzlichen Alkohol setzt, ist die Aufmerksamkeit an diesem Tag auf Portwein gerichtet. Ich vergleiche einen fruchtbetonten, floralen 2022er Vintage Port mit einem gereiften 2005er, der mit Aromen von getrockneten Feigen, Erde und Kaffee deutlich komplexer wirkt. Der 2005er zeigt perfekte Balance, hat noch viele Jahre vor sich und brilliert in Kombination mit Blauschimmelkäse.

Portwein: Kopke

Gegründet 1638 ist Kopke das älteste Portweinhaus. Die beeindruckende Bibliothek aus gereiften White Ports und seltenen Tawnies erzählt von Jahrhunderte alter Weintradition. Bei dieser seltenen Gelegenheit verkoste ich weisse Ports von 10 bis 50 Jahren Reife. Während die Jüngeren mit Noten von Honig, Nüssen und Trockenfrüchten überzeugen, bestechen die Älteren durch tiefgründige, nussige Aromen, enorme Finesse und eine Länge, die ihresgleichen sucht.

Madeira: Henriques & Henriques

Seit bald 200 Jahren steht Henriques & Henriques für Spitzenqualität auf der Atlantikinsel Madeira. Trotz moderner Technik bleibt die Arbeit traditionsverbunden. CEO Humberto Jardim führt mich durch vier klassische Sorten: vom nahezu trocken wirkenden, zitrusbetonten Sercial über den fruchtigeren Verdelho bis zu den süsseren, aber stets frischen Boal und Malvasia – jeder Wein geprägt von der griffigen Madeira-Säure.

Marsala: Cantine Florio

Marsala ist mehr als nur Kochwein – das zeigt Cantine Florio eindrucksvoll. Ich erinnere mich an meinen Besuch in Westsizilien im vergangenen Dezember und freue mich, die Weine hier wiederzusehen. In den alten Kellern reifen die italienischen Klassiker in riesigen Eichenfässern langsam dahin. Besonders beeindruckend: ein trockener Vergine von 1998 mit Aromen von gerösteten Nüssen und Getreide, ausgestattet mit einer überraschenden Frische.

Moscatel de Setúbal: Bacalhôa

Dieser portugiesische Dessertwein besteht aus der Rebsorte Moscatel. Bacalhôa ist einer der grössten Weinproduzenten des Landes und bewirtschaftet insgesamt 935 Hektar mit 33 Rebsorten. Karene Vilela zeigt mir ihre verführerischen Süssweine, die mit zunehmendem Alter herrlich nach getrockneten Orangenrinden und Caramel duften. Wunderbare Begleiter zu einem feinen Schokoladekuchen.