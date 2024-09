1/6 Weit unten am Stamm setzten die Saboteure ihre Sägen an. Unwahrscheinlich, dass die Stöcke wieder zum Leben erweckt werden können.

Ursula Geiger Redaktorin Wein

Rebenfrevler sägten nachts auf einer 0,7 Hektar grossen Fläche in der Weinregion Rías Baixas 890 Rebstöcke um. Nur zehn blieben verschont, wahrscheinlich reichte die Zeit nicht.

Überwachungskameras filmten mehrere vermummte Personen. Dass die Saboteure vom Fach waren, scheint klar, denn es wurden elektrische Kettensägen und Druckluftscheren benutzt, wie sie im Weinbau üblich sind. Die Polizei ermittelt.

Werbung

100'000 Euro Schaden für Winzer

Der Schock ist gross für den Besitzer der Parzelle, der seine Ernte an die kleine Kooperative Viña Moraima liefert. Er beziffert den Schaden auf über 100'000 Euro. Die Wiederherstellung der Anlage koste Geld, und bis die Reben in den Ertrag kommen, dauere es vier Jahre, erklärte er in der Tageszeitung «Diario de Pontevedra».

Doch der Verlust lässt sich in Geld nicht messen. Die knorrigen Rebstöcke waren teils weit über 100 Jahre alt und stammten noch aus der Zeit vor der Reblauskatastrophe.

INSTAGRAM

Die zerstörten uralten Stöcke dienten der Forschung, denn alte Rebbestände sind ein wertvoller Genpool für Züchtungsprojekte und werden darum mit viel Aufwand erhalten.

Werbung

Spezieller Rebbau

In der am Atlantik gelegenen Region wird hauptsächlich die weisse Sorte Albariño angebaut. In den traditionellen Rebbergen wachsen die Reben im Pergolasystem, das von Granitpfosten getragen wird. Der Boden unter dem Blätterdach wurde früher für den Anbau von Mais und Gemüse genutzt.

In einem offenen Brief an die mutmassliche Täterschaft schreiben die Verantwortlichen von Viña Moraima: «Zum jetzigen Zeitpunkt sind wir noch nicht in der Lage, den wirtschaftlichen Schaden zu beziffern, der durch den Angriff auf unseren Weinberg entstanden ist, insbesondere im Hinblick auf die alten Rebstöcke, die unersetzlich und von unschätzbarem Wert sind.»