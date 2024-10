Kurz zusammengefasst Glasflaschen nach Farben sortieren: grün, braun, weiss

Synthetische Korken in den Haushaltsabfall

Der Gang zur Altglassammelstelle gehört zum Leben vieler Weinfans. Foto: Nicolas Greinacher 1/6

Nicolas Greinacher Redaktor Wein DipWSET

Rund 90 Prozent des Altglases werden in der Schweiz entsorgt, was einen wichtigen Beitrag zur Schonung unserer Umwelt leistet. Ein paar wenige, aber wichtige Punkte sollten allerdings beachtet werden, wenn man Weinflaschen richtig entsorgen möchte. Als Erstes wird auf die Farbe der Flasche geschaut. Grünes Glas kommt in den Grünglas-, braunes Glas in den Braunglas- und weisses Glas in den Weissglascontainer.

Synthetische Weinkorken landen im normalen Haushaltsabfall, während dem gebrauchte Naturkorken bei den allermeisten Weinhandlungen zurückgeben oder als Deko weiterverwendet werden können. Weinetiketten können auf der Flasche drauf bleiben, da das wenige Papier im Recycling-Prozess des Glases keine wichtige Rolle spielt.

Das gehört nicht in den Glascontainer

Was entfernt werden sollte, ist die Kapsel oder der Verschluss. Früher oft aus Blei oder Zinn, sind Kapseln oder Verschlüsse heute meistens aus Aluminium und gehören besser in den Metallcontainer. Keine gute Idee ist es, Spiegel- oder Fensterglas, Porzellan-, Keramik- und Tonware, Metalldeckel oder Pet-Flaschen im Glascontainer zu entsorgen.

Vasen und Trinkgläser haben einen erhöhten Bleigehalt. Aus gesundheitlichen Gründen ist dieser in Glasverpackungen gesetzlich streng limitiert, weshalb Vasen und Trinkgläser ebenfalls nicht im Glascontainer entsorgt werden dürfen.

Der letzte Punkt bei der Entsorgung von Weinflaschen ist, dass blaue, rote oder undefinierbare Glasflaschen in den Grünglascontainer gehören. Grünes Glas kommt am häufigsten vor, weshalb fremde Farben bei der Wiederverarbeitung nicht so stark ins Gewicht fallen.