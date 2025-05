Die ideale Weinkarte bietet breite Auswahl und hohe Qualität zu fairen Preisen. In einer schweizweiten Serie nimmt die Blick-Weinredaktion einzelne Regionen unter die Lupe – in diesem, sechsten Teil den Kanton Solothurn.

Château Attisholz, Riedholz

Rund fünf Fahrminuten vom Solothurner Stadtzentrum entfernt befindet sich das Château Attisholz. Mit rund 750 verschiedenen Weinen aus aller Welt gibt die Weinkarte einiges her. Die mit Bedacht ausgewählten Schweizer Weine stechen dabei besonders ins Auge. Wie wäre es mit einem in Amphoren gereiften 2023er Clos du Mangold Petit Arvine der Domaine Cornulus, oder einem 2016er Il Rubino, Rosso di Merlot Ticino DOC der Tentuna Castello di Morconte?

La Couronne, Solothurn

Bei einem Glas Donatsch Crémant Rosé im Offenausschank für 15 Franken kannst du die umfassende Weinkarte des Restaurants La Couronne an der Hauptgasse im Herzen von Solothurn studieren. Mit einer Flasche 2023er Grüner Veltliner Smaragd Terrassen von der Domäne Wachau für 59 Franken oder einem gereiften 2014er Côtes de Nuits-Villages der Domaine Bachelet für 79 Franken erwarten dich zwei spannende Tropfen zu fairen Preisen.

Pintli, Feldbrunnen-St. Niklaus

Einen Steinwurf von der berühmten Verenaschlucht entfernt kommen Weinfans im Restaurant Pintli voll auf ihre Kosten. Obwohl die umfangreiche Weinkarte viele Schweizer Perlen bereithält, bleibe ich beim legendären 2011er Viña Tondonia Blanco Reserva Rioja für faire 78 Franken hängen. Oder vielleicht doch der 2020er Bourgogne Aligoté von Pierre-Yves Colin für 63 Franken?

Salzhaus, Solothurn

Das Restaurant Salzhaus im Herzen der Solothurner Altstadt ist nicht nur ein stilvolles Lokal, sondern überzeugt auch mit einer ausgesprochen spannenden Weinkarte. Jura-Enthusiasten starten mit dem 2018er L'Étoile der Domaine de Montbourgeau, während Liebhaber Schweizer Weine mit dem 2022er Humagne Blanche vom Weingut Histoire d’Enfer loslegen können.

Traube, Trimbach

Mit über 1100 Positionen dürfte das Gourmet-Restaurant Traube in Trimbach die umfangreichste Weinkarte im Kanton Solothurn haben. Auffällig ist, dass viele der Weine bereits gereift angeboten werden – in der heutigen Gastronomie leider keine Selbstverständlichkeit mehr. Besonders interessant: ein 2010er Syrah von Denis Mercier aus dem Wallis oder ein 2006er Fläscher Pinot Noir von Martha und Daniel Gantenbein, letzterer sogar in der praktischen Kleinflasche.

Verena, Olten

Auch Olten ist in unserer Auflistung der Solothurner Weinkarten vertreten – stellvertretend dafür das Restaurant Verena, geöffnet jeweils von Dienstag- bis Samstagabend. Meine Aufmerksamkeit wecken der 2021er Müller-Thurgau Klettgau Amphore von Markus Ruch sowie der 2019er Zgornja Kungota von Vino Gross, eine rassige Cuvée aus Sauvignon Blanc, Welschriesling und Furmint.

Zum alten Stephan, Solothurn

Das dritte Restaurant der Stadt Solothurn mit einer attraktiven Weinkarte überzeugt nicht nur mit Vielfalt, sondern bietet auch die ein oder andere Perle. Zum Beispiel einen 2019er Pauillac de Latour für korrekte 120 Franken oder einen 2020er Morey-Saint-Denis der Domaine Dujac. Es geht aber auch deutlich günstiger – etwa mit einer Flasche Sauvignon Blanc 2023 der Domaine de Soleure vom Bielersee für 46 Franken.