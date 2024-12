1/6 Wenn an den Festtagen alle an einem Tisch sitzen, ist der vorweihnachtliche Stress vergessen. Foto: Getty Images

Auf einen Blick Mit der perfekten Weinauswahl schmecken das Weihnachtsessen noch besser

für grosse Tischrunden passen Weine Magnumflaschen perfekt

Ursula Geiger Redaktorin Wein

Eines vorweg: Für den Festtagsschmaus lohnt es sich, ein bisschen tiefer in die Tasche zu greifen. Sitzen mehr als sechs weinaffine Gäste am Tisch, lohnen sich Magnumflaschen. Immer mehr Produzenten füllen Weine in Grossformaten ab. Vor Weihnachten ist das Angebot an Weinen in der 1,5-Liter-Flasche mit einem sehr guten Preis-Genuss-Verhältnis gross.

Fondue Chinoise

Das Garen in der heissen Brühe ist ein Dauerbrenner. Fondue Chinoise ist schnell vorbereitet und verträgt auch Sonderwünsche: Fleisch für die Karnivoren, Gemüse, Tofu und Pilze für Vegetarier. Weil die Zutaten nicht angebraten werden, fehlt es an Röstaromen. Die Weine dürfen darum ein bisschen filigraner sein. Pinot noir ist ein Klassiker. Rioja Reserva oder Gran Reserva werden zwar in der Barrique ausgebaut, reifen aber auch lange auf der Flasche, bevor sie in den Handel kommen. Die Tannine sind gut eingebunden und harmonieren zu zartem Fleisch, Tofu und Gemüse.

Raclette und Tischgrill

Es schmelzt in den Pfännchen und zischt auf der Grillplatte. Dazu gibt es allerhand süss-sauer Eingelegtes, wer Kimchi dazu serviert bringt noch Schärfe auf den Teller. Hier braucht es Kraft im Glas. Am liebsten Weisswein aus der Romandie, der zu Käse und Fleisch passt. Die Auswahl ist gross. Dézaley aus der Waadt, Heida und Johannisberg aus dem Wallis sind eine gute Wahl zum Raclette. Ein kräftiger Grüner Veltliner aus dem Donaugebiet passt zu Fleisch und Käse. Die Fleischtiger in der Runde schenken sich Merlot oder Cabernet Sauvignon ins Glas.

Weihnachtsschinken

Ob im Brotteig oder glasiert mit Honig und Senf, zum Weihnachtsschinken gehören Kartoffelsalat oder Kartoffelgratin mit Dörrbohnen. Zum rustikalen Weihnachtsessen braucht es keinen Grand Cru, sondern einen deftigen Rotwein, der gut mit den intensiven Aromen zurechtkommt. Beaujolais hält mit seiner frischen Säure ebenso Schritt, wie ein dunkelfruchtiger, würziger Côtes du Rhône aus dem Süden. Weil aktuell breit diskutiert wird, wie man das Rosé-Geschäft auch im Winter am Laufen hält: Ein gut strukturierter Tavel bringt Weihnachtsschinken und Sommer-Vibes zusammen.

Käsefondue

Zum klassischen Moitié-Moitié aus Vacherin und Gruyère ist ein reifer Chasselas herrlich. Weil beide Käsesorten ihren Ursprung im Kanton Freiburg haben darf es auch ein Wein von dort sein. Am Mont Vully wachsen spannende Sorten, wie Traminer oder Freisamer, eine Kreuzung aus Sylvaner x Pinot gris, die mit ihrer eleganten, exotischen Frucht dem rezenten Käse mehr Charme verleiht. Wer Schmelz mit Schmelz paaren möchte, greift zu Viognier, am liebsten aus der AOC Condrieu. Wer auf Rotwein nicht verzichten möchte: Finger von Tanninbomben und Rotweinen mit Extraktsüsse. Pinot noir ist eine gute Wahl.

Pastetli

Auf die Füllung kommt es an! Brätchügeli, Kalbsfleisch, Rosinen und Pilze brauchen weiche Schmeichler. Merlot aus dem Tessin oder Valpolicella passen gut. Im weissen Bereich bieten sich Pinot gris oder Pinot blanc an. Wird mit Pastinaken, Rüebli und Erbsen vegetarisch gefüllt, bringt Sauvignon blanc Frische ins Spiel.