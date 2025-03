Der US-Präsident ist sauer. Und schmettert im Zoll-Pingpong gegen die per 1. April von der EU erlassenen 50-Prozent-Zölle auf Whiskey. Mit 200 Prozent Zoll auf Weine, Schaumweine und Spirituosen aus Europa möchte er die Weinbranche abstrafen.

Darum gehts Trump droht mit Vergeltungszöllen auf EU-Weine wegen Whiskey-Zöllen

USA sind Weltmeister im Weinkonsum mit 34 Millionen Hektoliter jährlich

Ursula Geiger

Der neuste Coup von Donald Trump im Handelskrieg mit der EU wird an der ProWein in Düsseldorf zu reden geben. Die wichtige B2B-Weinfachmesse findet vom 16. bis 18. März statt. Mit dabei sind weit über hundert Aussteller aus den USA. Auch US-Einkäufer, die sich dort mit Handelspartnern aus der EU und aller Welt treffen, sind auf der Messe unterwegs.

Just zu diesem Zeitpunkt droht Trump in einem Post auf seiner Truth-Social-Media-Plattform mit Vergeltungsmassnahmen, falls die «fiesen» 50-Prozent-Zölle der EU auf Whiskey nicht sofort aufgehoben werden.

In Rage wegen Whiskey-Zöllen

«Die Europäische Union, eine der feindseligsten und missbräuchlichsten Steuer- und Zollbehörden der Welt, die nur zu dem Zweck gegründet wurde, die Vereinigten Staaten zu übervorteilen, hat gerade einen fiesen 50-prozentigen Zoll auf Whiskey erhoben», giftet Trump und droht mit harten Konsequenzen.

«Wenn dieser Zoll nicht sofort aufgehoben wird, werden die USA in Kürze einen 200-Prozent-Zoll auf alle Weine, Champagner und alkoholischen Produkte erheben, die aus Frankreich und anderen von der EU vertretenen Ländern kommen. Das wird grossartig für die Wein- und Champagnerbranche in den USA sein.» In den USA ist «Champagner» als generischer Begriff für Schaumweine erlaubt.

US-Weinimporte

Mit einem Konsum von 34 Millionen Hektoliter jährlich, sind die US-Amerikaner Weltmeister im Weinkonsum, auch wenn der Pro-Kopf-Verbrauch von 12,1 Liter das Bild weniger farbig erscheinen lässt. Im Schnitt wird in den USA jedes Jahr 23,1 Millionen Hektoliter Wein erzeugt, rund 14 Millionen Hektoliter werden importiert.

2023 wurden in die USA französische Weine im Wert von 2,56 Milliarden US-Dollar importiert, für 2,22 Milliarden Dollar kauften US-Händler Weine aus Italien. Das sind 68,2 Prozent des Importvolumens. Die Zahlen stammen von USImportData.

Die Pole-Position der US-Weinimporteure hält die E. & J. Gallo Winery, mit einer Importmenge von 140 Millionen Liter im Wert von 1,2 Milliarden US-Dollar.

US-Weinexporte

Laut dem U.S. Department of Agriculture exportierten die USA 2024 Wein und weinähnliche Produkte im Wert von 1,24 Milliarden Dollar. Wichtigster Exportmarkt ist Kanada, dann folgt die EU mit einem Exportwert von 167,79 Millionen US-Dollar.