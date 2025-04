1/7 Foto: Shutterstock

Darum gehts Châteauneuf-du-Pape: Historischer Weinbauort mit päpstlicher Vergangenheit und charakteristischen Weinen

Steine in Weinbergen speichern Sonnenwärme und fördern Traubenreifung

Jährliche Produktion von rund 15 Millionen Flaschen auf 3200 Hektar

Nicolas Greinacher Redaktor Wein

Wörtlich übersetzt heisst Châteauneuf-du-Pape «der neue Sitz des Papstes». Vor rund 700 Jahren verlegte Papst Clemens V. seine Residenz nach Avignon. Sein Nachfolger, Papst Clemens VI., liess dann seine Sommerresidenz im nahegelegenen Châteauneuf-du-Pape errichten, deren Burgruine bis heute noch steht und auch gut zu Fuss erkundet werden kann.

In den Weinbergen von Châteauneuf-du-Pape speichern grosse, runde Steine (galets roulés) über den Tag hinweg Sonnenwärme und geben sie nachts wieder an die Reben ab. Die Steine sehen also nicht nur gut aus, sondern fördern auch die Traubenreifung. Unreife Weine gibt es darum so gut wie nie im 3200 Hektar grossen Weingebiet, wo jährlich rund 15 Millionen Flaschen Wein gekeltert werden.

Von klassisch bis modern

Klassisch ausgebaute, rote Châteauneuf-du-Pape Weine riechen oft nach provenzalischen Gewürzen und Fleisch, während moderne Weine intensiv nach reifen Erdbeeren und Himbeeren riechen. Werden die Trauben sehr spät gelesen, gesellen sich oft marmeladige Aromen hinzu.

Weisser Châteauneuf-du-Pape ist viel seltener als seine roten Kollegen. Vorwiegend aus den Rebsorten Roussanne und Clairette gekeltert, riechen die Weine meist nach Zitrusfrüchten, Honig und Ananas. Im ganzen Weingebiet von Châteauneuf-du-Pape sind übrigens 13 Rebsorten zugelassen.

Die allermeisten Weine haben einen hohen Alkoholgehalt. 14 oder 15 Prozent sind normal, ich hatte aber auch schon Blockbuster mit über 16 Volumenprozent im Glas.

Der Grund: Die Hauptrebsorte Grenache reagiert sensibel auf Hitze und produziert viel Zucker, welcher dann bei der Gärung in Alkohol umgewandelt wird. Dieser verhilft den Weinen wiederum zu einem langen Leben in der Flasche.

Zu diesen Speisen passt roter Châteauneuf-du-Pape

Die Grenache-Trauben, welche für Rotweine aus Châteauneuf-du-Pape nahezu immer als Basis verwendet werden, liegen in Bezug auf den Gehalt von Säure und Gerbstoff im Vergleich zu anderen Rebsorten im Mittelfeld. Diese Gerichte passen daher wunderbar: