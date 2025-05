1/5 Mit einer Kerze darin werden leere Weinflaschen im Handumdrehen zu Kerzenständern. Foto: Shutterstock

Darum gehts Sieben Tipps für besseren Weingenuss, von Kühlung bis Wochentag-Auswahl

Praktische Weintipps für spontane Abende und clevere Aufbewahrung

Weinreste für Saucen, Risotto oder selbstgemachtes Weingelee verwenden

Nicolas Greinacher Redaktor Wein

1 Temperatur-Trick für spontane Abende

Wein nicht kalt genug? Ein nasses Küchentuch um die Flasche wickeln und für 10 bis 15 Minuten ins Tiefkühlfach legen – kühlt schneller als jede Kühltasche.

2 Karaffieren light

Karaffieren geht auch ohne Karaffe. Giesse den Wein einfach in eine saubere Glaskanne oder in ein grosses Glas und zurück – so kommt Luft ins Spiel und der Wein öffnet sich schneller.

3 Altglas mit Stil nutzen

Leere Weinflaschen eignen sich als stilvolle Wasser- oder Ölkaraffen und müssen deshalb nicht immer gleich entsorgt werden. Sie bieten sich beispielsweise auch als Kerzenständer an.

4 Vakuumieren statt wegschütten

Geöffnete Weiss- und Roséweine halten mit einer Vakuumpumpe deutlich länger. Für Rotwein reicht oft ein gut schliessender Zapfen oder Stopfen sowie Lagerung an einem kühlen Ort.

5 Wein notieren wie ein Profi

Erfasse Lieblingsweine samt Jahrgang, Rebsorte und Weingut direkt in einer App oder einem kleinen Notizbuch. So findest du deine Favoriten beim nächsten Einkauf im Nu wieder.

6 Weinreste clever verwerten

Ein paar Zentiliter übrig? Perfekt für Saucen, Risotto oder ein selbst gemachtes Weingelee. Auch als Eiswürfel eingefroren lassen sich Weinreste später gut zum Kochen nutzen.

7 Wein nach dem Wochentag wählen

Montag bis Mittwoch? Leicht und unkompliziert. Donnerstag bis Samstag? Etwas mehr Tiefgang. Sonntag? Reife und Besinnlichkeit.