Karaffen reinigen: Tipps für strahlenden Glanz und sauberes Innenleben

Reinigungsperlen, Eierschalen und Gebissreinigungstabletten als effektive Reinigungsmethoden

Nicolas Greinacher Redaktor Wein

Blitzblank polierte Karaffen bereichern jeden Tisch. Selbst hinter Vitrinen machen die edel geschwungenen Glasbehälter eine gute Figur. Aber wann hast du zum letzten Mal den unteren Innenbereich deiner Karaffe genauer unter die Lupe genommen? Kalkflecken und getrocknete Rotwein-Ablagerungen sind nicht nur unschön, sie sind auch ziemlich hartnäckig.

Um eine Karaffe auch von innen optimal reinigen zu können, gibt es mehrere Möglichkeiten. Die wirksamsten Tricks haben wir hier für dich zusammengestellt. Am Ende jeder Reinigung lässt du deine Karaffe am besten auf einem Abtropfständer trocknen, bevor du sie mit einem Mikrofasertuch von aussen polierst. Damit erstrahlt deine Karaffe wieder in neuem Glanz.

Reinigungsperlen

Wenn du das Innenleben deiner Glaskaraffe ohne Reinigungsmittel säubern möchtest, sind Reinigungsperlen eine schlaue Methode. Nachdem du die Karaffe mit etwas heissem Wasser befüllt hast, gibst du die winzig kleinen Metallkügelchen hinein und schwenkst das ganze ein paar Minuten. Um die wiederverwendbaren Perlen wieder aus der Karaffe zu bekommen, giesst du das Wasser über ein Sieb ab. Und damit die Perlen ihren Weg zurück in die Verpackung finden, benützt du am besten einen kleinen Trichter.

Eierschalen

Das gleiche Prinzip wie bei den Reinigungsperlen funktioniert auch mit Eierschalen. Bevor du die Schalen in die Karaffe gibst, musst du sie allerdings noch zerkleinern. Das geht am besten in einem verschliessbaren Beutel. Ähnlich wie die Metallkügelchen lösen die zerkleinerten Eierschalen mechanische Rückstände auf dem Glas. Anschliessend musst du deine Karaffe nur noch einmal gut ausspülen.

Gebissreinigungstabletten

Hier eine etwas teurere und ebenfalls wirksame Methode, um deine Karaffe wieder sauber zu bekommen. Füll den Glasbehälter mit etwas warmem Wasser und lege eine Gebissreinigungstablette hinein. Nach einem kurzen Schwenken kannst du die Karaffe über Nacht stehen lassen und am nächsten Tag gründlich ausspülen. Der letzte Schritt ist sehr wichtig, damit der Reinigungsgeschmack nicht am Glas haften bleibt.

Essig und Backpulver

Dieses Power-Duo setzt voraus, dass du beides zu Hause griffbereit hast. Als Erstes giesst du eine halbe Tasse Essig und eine Packung Backpulver in die Karaffe. Nach dem Beifügen von heissem Wasser schwenkst du die Karaffe für ein paar Augenblicke und lässt das ganze für rund 20 Minuten einwirken. Nach gründlichem Ausspülen mit kaltem Wasser ist deine Karaffe wieder blitzblank.