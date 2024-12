1/7 Hast du dich auch schon einmal gefragt, weshalb die meisten Weinflaschen unten gewölbt sind? Foto: Shutterstock

Auf einen Blick Weinflaschen haben eine Wölbung am Boden für Stabilität und bessere Kühlung

Bodensatz bleibt beim Einschenken länger im unteren Bereich der Flasche

Nicolas Greinacher Redaktor Wein DipWSET

Erhöhte Stabilität aufgrund des Flaschendrucks

Die Abfüllung von Weinflaschen führt in der Flasche zu einem erhöhten Druck. Bei Schaumweinen ist aufgrund von zugeführter Kohlensäure oder der zweiten Gärung in der Flasche der Druck sogar noch grösser. Die Wölbung unten an der Flasche führt dazu, dass der Druck beim Öffnen der Flasche nicht nur auf den Flaschenboden, sondern gleichmässiger auf die gesamte Glasfläche verteilt wird.

Weinflaschen können schneller gekühlt werden

Im Gegensatz zu einem flachen Flaschenboden entsteht durch die Wölbung am unteren Ende der Flasche insgesamt eine grössere Glasfläche. In einem Eiskübel mit Wasser führt der Kontakt des kalten Wassers mit der Glasfläche der Flasche zur Kühlung des Weins. Je grösser die Glasfläche, desto grösser ist der Kühleffekt.

Bessere Kontrolle über den Bodensatz

Rotweine haben oftmals einen Anteil fester Partikel, den sogenannten Bodensatz. Steht die Weinflasche aufrecht, sinkt dieser Bodensatz auf den Flaschenboden. Die Wölbung trägt dazu bei, dass dieser Satz beim Einschenken der Flasche sowenig wie möglich aufgewirbelt wird und nicht im Glas landet. Die Partikel bleiben beim Einschenken länger im unteren Bereich der Flasche.

Optische Täuschung der Flaschengrösse

Aufgrund der Wölbung am Flaschenboden hat im unteren Bereich der Flasche weniger Flüssigkeit Platz als weiter oben. Dadurch muss die Glasflasche zwingend etwas höher sein, damit die beispielsweise 0,75 Liter überhaupt Platz haben. Je grösser beziehungsweise höher eine Weinflasche, desto besser ihr optischer Eindruck.

Leichtere Handhabung beim Einschenken

Die Wölbung am Flaschenboden macht es möglich, dass man beim Einschenken der Weinflasche den Daumen in der Vertiefung fixieren kann. So lässt sich der Wein einschenken, ohne dass man die Flasche mit der ganzen Hand umgreifen muss. Manche finden nämlich, ein Einschenken mit dem Daumen in der Wölbung sei am elegantesten.