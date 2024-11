Weinmessen sind ein Highlight für Weinfans. Foto: zVg 1/6

Auf einen Blick Tipps für den optimalen Besuch von Weinmessen

Gezielte Fragen an Winzerinnen enthüllen verborgene Informationen

Manche Weinmessen mit über 4000 Weinen

Nicolas Greinacher Redaktor Wein DipWSET

Weinmessen wie die Expovina in Zürich, das Weinfestival in Basel oder die Expo Balkan Wein sind perfekte Gelegenheiten, um Weine aller Art kennenzulernen, Fachwissen aufzubauen und neue Lieblinge zu entdecken. Hier erfährst du, wie du deine Zeit am effizientesten einsetzen kannst.

Vorbereiten und Schwerpunkte setzen

Das Angebot auf Weinmessen ist riesig und kann schnell überfordern. Bei der Expovina Weinschiffe in Zürich sind beispielsweise über 4000 Weine am Start. Informiere dich also im Vorfeld über das Programm und die Aussteller. Gibt es Regionen, die du besonders spannend findest, oder Weingüter, deren Tropfen du schon immer probieren wolltest? Eine kleine Liste der Must-trys hilft, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Wissensfragen parat haben

Die Winzerinnen vor Ort teilen gern ihr Wissen mit dir. Nutze die Chance, Fragen zu stellen: Welche Anbau- und Reifemethoden verwenden sie? Was zeichnet ihre Region aus? Durch gezielte Fragen erfährst du viel mehr über den Wein und seine Eigenschaften, als die Infos auf dem Etikett hergeben.

Degustieren wie ein Profi

Nimm dir Zeit beim Probieren. Rieche bewusst und nimm kleine Schlucke, die du im Mund hin- und herbewegst. Falls du besonders viele Weine probieren möchtest, nutze die Spucknäpfe – das schont deine Sinne und erlaubt dir, die Messe konzentriert zu erleben.

Notizen machen

Bei so vielen Weinen innert kurzer Zeit ist es schwer, sich alle Details zu merken. Ob auf einem Notizblock oder direkt im Handy: Schreib dir die Namen und Eindrücke deiner Favoriten auf. Auch eine kurze Bewertung hilft, später deine persönlichen Messehighlights wiederzufinden. Viele Messen bieten mittlerweile auch Apps, die das Notieren erleichtern.

Netzwerk aufbauen

Weinmessen sind eine gute Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen. Ob Winzer, Händlerinnen oder andere Besucher – Gespräche bereichern das Erlebnis und schaffen oft Zugang zu Insidertipps oder zukünftigen Verkostungen. Tausche Kontaktinfos aus oder folge deinem Lieblingswinzer auf Social Media, um über Neuigkeiten informiert zu bleiben.