Schaumwein aus dem Val de Travers für Celebrities und Pioniere der Luftfahrt

Schaumweinhäuser sind eine Quelle für spannende Familien- und andere Geschichten. Die Maulers stammen aus dem Elsass. Laurent Mauler amtete im 16. Jahrhundert als Bürgermeister in der Gemeinde Obernai. Zwei Jahrhunderte später führte die Walz den Handwerksgesellen Tobie Mauler aus dem Elsass in die Schweiz. Dort verliebte er sich in eine Frau aus dem Kanton Freiburg.

1757 heiratete das Paar und liess sich in Auvernier NE nieder, wo Tobie als Fassküfer und Winzer arbeitete. Tobies Enkel, Louis Mauler, lebte im Val de Travers und war in der Textilbranche tätig. Er handelte mit Spitzenstoffen und zog nach Lille in Nordfrankreich, wo er Teilhaber des Textilunternehmens Mey, Mauler & Belin war. Nach seinem Tod im Jahr 1844 zog die Witwe mit ihren Kindern zurück nach Neuenburg.

Louis' Sohn, Louis-Edouard, absolvierte ein Wirtschaftsstudium. In Marseille arbeitete er in der Filiale der Banque de France. 1859 kehrte er nach Neuenburg zurück. In Môtiers, dem Heimatort seiner Mutter, übernahm er das von Abram-Louis Richardet gegründete Schaumweinhaus und baute das Geschäft aus. 1859, 30 Jahre nach der Firmengründung, waren die Schaumweine aus Môtiers auf dem Markt beliebt.

Das prickelnde Getränk entsprach dem Zeitgeist: Uhrmacherei und Textilproduktion brachten dem Tal Wohlstand. Die prächtigen Bürgerhäuser im Val de Travers zeugen noch heute davon. 1869 kaufte Louis-Edouard das Kloster, baute in den folgenden Jahren den Keller aus, errichtete ein Keltergebäude und brachte das Familienunternehmen zum Blühen.

Hohen Gästen wurde Mauler Schaumwein serviert. In den Genuss der Cuvées kamen 1981 zum Beispiel Queen Elizabeth II (1926–2022) und 1983 François Mitterand (1916–1996). Bei der ersten Landung des Luftschiffs Graf Zeppelin am 2. November 1929 in Dübendorf bei Zürich wurde unter anderem die Cuvée de Réserve Brut ausgeschenkt.