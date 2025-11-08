Blick-Weinredaktor Nicolas Greinacher beantwortet regelmässig eure Leserfragen zum Thema Wein. Guido W. möchte wissen, welchen Wert seine Flasche Sassicaia 1985 hat und wo er sie am besten verkaufen kann.

1/6 Das ist die Flasche Sassicaia 1985 von Blick-Leser Guido W. Foto: zVg

Darum gehts Sassicaia 1985: Berühmter italienischer Rotwein mit Höchstbewertung von Robert Parker

Erstmals 100 Punkte für italienischen Wein, löste Beben in Weinwelt aus

Heute widmen wir uns einer ganz speziellen Weinflasche, die sich im Besitz von Blick-Leser Guido W. befindet. Sassicaia gilt nicht nur als eines der berühmtesten Weingüter Italiens, sondern auch weltweit. Dabei handelt es sich um einen Rotwein aus der Toskana, der aus den beiden Rebsorten Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc hergestellt wird.

Der mittlerweile pensionierte und früher mit Abstand einflussreichste Weinkritiker der Welt, Robert Parker (78), löste mit seiner Maximalbewertung von 100 möglichen Punkten ein regelrechtes Beben innerhalb der Weinwelt aus. Es war nämlich das erste Mal, dass ein italienischer Wein diese Traumnote erreicht hat. In der Folge stieg die Nachfrage nach dem Wein sprunghaft an, was sich auch im Marktpreis widerspiegelte.

So wertvoll ist eine Flasche Sassicaia 1985

Schnell war die 1000-Franken-Grenze geknackt. Zahlreiche Restaurants, die den Wein auf ihrer Weinkarte hatten, bekamen von den Preissteigerungen allerdings nichts mit und boten den Wein weiterhin bereits ab 200 Franken pro Flasche an. Diese Zeiten sind jedoch längst vorbei. Mit dem Dahinschwinden der weltweiten Bestände zogen die Marktpreise des Weins weiter an, bis schliesslich auch die 2000-Franken-Schallmauer durchbrochen war.

Auf dem aktuellen Weltmarkt gibt es rund 50 Angebote für einen Sassicaia vom Jahrgang 1985. Neben ein paar Auktionsflaschen, bei denen der endgültige Zuschlagspreis noch nicht gefallen ist, wird der Grossteil der Weine in Weinfachgeschäften angeboten. Der Preis startet mittlerweile bei über 3000 Franken pro 0,75 Liter Normalflasche. Bei seltenen 1,5 Liter Magnumflaschen bewegen sich die Preise sogar bei über 7000 Franken. Verkaufen könnte Guido W. die Flasche an einer Weinauktion oder bei diversen Weinhändlern.