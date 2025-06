1/10 Neben Traumstränden, mediterraner Küche und aufrichtiger Gastfreundschaft hat das Land der Götter sogar noch mehr zu bieten. Foto: Shutterstock

Darum gehts Griechische Inseln bieten neben Stränden auch spannende Weinregionen für Urlauber

Santorini ist Heimat der weissen Rebsorte Assyrtiko mit kräftiger Säure

Kreta zählt mit über 50'000 Hektar zu Griechenlands wichtigsten Weinregionen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Nicolas Greinacher Redaktor Wein

Griechenland ist eine unserer beliebtesten Sommerferien-Destinationen. Neben Traumstränden, mediterraner Küche und aufrichtiger Gastfreundschaft hat das Land der Götter sogar noch mehr zu bieten. Für Liebhaberinnen und Liebhaber von charaktervollen Weinen gibt es gleich mehrere spannende Weinregionen, die unter Umständen nur einen Katzensprung von deinem Urlaubsort entfernt sind.

Rechtzeitig zum Beginn der Sommerferien haben wir die beliebtesten griechischen Ferieninseln herausgepickt, auf denen auch Weinbau betrieben wird. Falls du bestimmte Weingüter besuchen möchtest, rufst du am besten kurz vorher an. So kannst du sicherstellen, dass bei deinem Besuch auch jemand vor Ort ist.

Santorini

Diese griechische Trauminsel ist die Heimat der weissen Rebsorte Assyrtiko, die hier unter trockenen und windigen Bedingungen angebaut wird und einzigartige Weine in die Flasche zaubert. Egal ob trocken oder als süsse Vinsanto-Variante: Assyrtiko brilliert mit einer kräftigen Säure und zarten Rauchnoten. Wenn man die Weinreben der Schwesterinsel Thirasia mitzählt, stemmt Santorini aktuell eine Rebfläche von rund 1200 Hektar.

Kreta

Genug gebadet? Ab in die Rebberge! Südlich von Heraklion gibt es einige Weinbetriebe, du wirst aber auch in anderen Regionen wie Chania und Sitia fündig. Auf Kreta, Griechenlands grösster Insel, werden vornehmlich einheimische Rebsorten angepflanzt. Hier stösst du auf klingende Namen wie Thrapsathiri, Mandilaria oder Kotsifali. Mit über 50'000 Hektar zählt Kreta zu den wichtigsten Weinregionen Griechenlands.

Rhodos

Rhodos ist die viertgrösste griechische Insel im Ägäischen Meer und hat eine Rebfläche etwa so gross wie diejenige von Santorini. Hinter Rhodos Red steht ein fruchtiger und würziger Rotwein aus der lokalen Rebsorte Mandilaria, während der bekannteste Weisswein der Insel, Athiri de Rhodos, aus Athiri gekeltert wird. Süssweinfans kommen mit dem Muscat of Rhodos ebenfalls auf ihre Kosten.

Mykonos

Auch die schillernde Party-Insel beherbergt kleine Weingüter, die ihre Trauben oftmals biologisch oder sogar biodynamisch anbauen. Wie auf Santorini, Kreta und Rhodos brillieren auch auf Mykonos lokale griechische Rebsorten wie Mandilaria, Assyrtiko oder Agiannitis. Sie sorgen für trinkige Weine voller Sonne.

Kos

Ganz in der Nähe zur türkischen Küste liegt diese bezaubernde Ferieninsel. Hier locken weitläufige Sand- und Kieselstrände sowie antike Bauten für ein ausgewogenes Ferienprogramm. Um deinen Kos-Besuch unvergesslich zu machen, kannst du eines der Weingüter auf der Insel besuchen. Neben lokalen Spezialitäten findest du vereinzelt auch internationale Rebsorten wie Cabernet Sauvignon und Merlot.