Soulfood im Winter Schnelle Ratatouille-Suppe mit mediterranem Twist

Publiziert: 16:21 Uhr
|
Aktualisiert: 16:22 Uhr

Wenn es draussen kalt und ungemütlich wird, gibt es kaum etwas Wohltuenderes als eine heisse Suppe. Diese schnelle Ratatouille-Suppe bringt mit sonnengereiftem Gemüse mediterranes Flair in die kalte Jahreszeit. Sie ist unkompliziert zubereitet, wärmt von innen und schmeckt dennoch herrlich leicht. Perfekt dazu passt ein knuspriges Tapenade-Baguette, das der Suppe eine aromatische, herzhafte Note verleiht. Ein ideales Rezept für alle, die wenig Zeit haben und trotzdem nicht auf Genuss verzichten möchten.

Ratatouille-Suppe mit Tapenade-Baguette – einfach & gut!
Foto: Getty Images
Portionen2
Zubereitungs-Zeit45 Min.
Kochzeit35 Min.
Zutaten
1 ELOlivenöl, extra vergine
60 gSchalotten, gehackt
100 gZucchini, gewürfelt
80 gAubergine, gewürfelt
150 gPeperoni, rot, gewürfelt
60 gTomaten, geschält, gewürfelt
40 gTomatenpüree
je 1Zweig Rosmarin und Thymian oder Oregano
8 dlGemüsefond
Nach GeschmackSalz und Mühlenpfeffer
EtwasOlivenöl zum Garnieren
4Baguettescheiben
100 gOliven
50 mlOlivenöl
EtwasSalz und Pfeffer
Zubereitung
Schritt 1/6

Alle Zutaten waschen, rüsten und würfeln.

Schritt 2/6

Olivenöl erhitzen und alle Zutaten bis und mit Knoblauch ca. 5 Minuten darin andünsten.

Schritt 3/6

Tomatenpüree dazugeben und ca. 5 Minuten mit anziehen.

Schritt 4/6
Schritt 5/6

Wenn alles gar ist, Kräuter entfernen und mit einem Pürierstab alles durchmixen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Schritt 6/6

Suppe kalt stellen, in kalten Tassen anrichten, mit Olivenöl verzieren und dazu Olivencrostini servieren.

