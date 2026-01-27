Wenn es draussen kalt und ungemütlich wird, gibt es kaum etwas Wohltuenderes als eine heisse Suppe. Diese schnelle Ratatouille-Suppe bringt mit sonnengereiftem Gemüse mediterranes Flair in die kalte Jahreszeit. Sie ist unkompliziert zubereitet, wärmt von innen und schmeckt dennoch herrlich leicht. Perfekt dazu passt ein knuspriges Tapenade-Baguette, das der Suppe eine aromatische, herzhafte Note verleiht. Ein ideales Rezept für alle, die wenig Zeit haben und trotzdem nicht auf Genuss verzichten möchten.
Alle Zutaten waschen, rüsten und würfeln.
Olivenöl erhitzen und alle Zutaten bis und mit Knoblauch ca. 5 Minuten darin andünsten.
Tomatenpüree dazugeben und ca. 5 Minuten mit anziehen.
Wenn alles gar ist, Kräuter entfernen und mit einem Pürierstab alles durchmixen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Suppe kalt stellen, in kalten Tassen anrichten, mit Olivenöl verzieren und dazu Olivencrostini servieren.