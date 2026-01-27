Wenn es draussen kalt und ungemütlich wird, gibt es kaum etwas Wohltuenderes als eine heisse Suppe. Diese schnelle Ratatouille-Suppe bringt mit sonnengereiftem Gemüse mediterranes Flair in die kalte Jahreszeit. Sie ist unkompliziert zubereitet, wärmt von innen und schmeckt dennoch herrlich leicht. Perfekt dazu passt ein knuspriges Tapenade-Baguette, das der Suppe eine aromatische, herzhafte Note verleiht. Ein ideales Rezept für alle, die wenig Zeit haben und trotzdem nicht auf Genuss verzichten möchten.