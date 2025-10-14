DE
So fein schmeckt der Herbst Herzhafte Rüebli-Peperoni-Suppe mit Hacktätschli

Publiziert: vor 34 Minuten
|
Aktualisiert: vor 33 Minuten

Herbstlich, bunt und voller Geschmack: Diese Rüebli-Peperoni-Suppe mit würzigen Hacktätschli wärmt von innen und bringt Farbe auf den Teller. Mit frischem Gemüse und kräftiger Bouillon: Dieses Rezept zeigt, wie einfach herzhafter Genuss geht.

Foto: Getty Images
Portionen4
Zubereitungs-Zeit35 Min.
Kochzeit30 Min.
Zutaten
500 gRüebli
3Rote Peperoni
EtwasOlivenöl
2Zwiebeln (für die Suppe)
100 mlWeisswein, trocken
500 mlGemüsebouillon
Nach Geschmack Salz, Pfeffer, Paprikapulver
Nach GeschmackFrischer Thymian
1 ZeheKnoblauch
300 gHackfleisch, gemischt
1 Kleines Ei (oder Eigelb)
25 gZwiebeln (für die Hacktätschli)
ca. 3 ELPaniermehl
100 mlRahm
EtwasFett zum Braten
Zubereitung
Schritt 1/10

Rüebli schälen. 50 g fein hacken und beiseitestellen, den Rest in grobe Scheiben schneiden.

Schritt 2/10

Rüebli schälen. 50 g fein hacken und beiseitestellen, den Rest in grobe Scheiben schneiden.

Schritt 3/10

3 EL Olivenöl in einem Topf erhitzen. Zwiebeln fein hacken, kurz andünsten. Rüebli- und Peperonistücke dazugeben und 2–3 Minuten mitdünsten.

Schritt 4/10

Mit Weisswein ablöschen, kurz einkochen lassen, dann die Bouillon zugeben. Mit Salz und Paprikapulver würzen, 15–20 Minuten weichkochen.

Schritt 5/10

Suppe fein pürieren und nach Belieben nochmals abschmecken.

Schritt 6/10

Für die Hacktätschli: Thymianblättchen, Knoblauch und 25 g Zwiebeln fein hacken.

Schritt 7/10

Hackfleisch mit Kräutern, Zwiebeln, Knoblauch, Ei und Paniermehl mischen, mit Salz und Pfeffer würzen. Kleine Bällchen formen.

Schritt 8/10

Etwas Öl in einer Pfanne erhitzen, Bällchen rundum anbraten, dann Temperatur reduzieren und fertig garen.

Schritt 9/10

Suppe auf Teller verteilen, die fein gehackten Rüebli- und Peperonistücke dazugeben. Mit etwas Rahm und Thymian oder Petersilie garnieren.

Schritt 10/10

Suppe mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver abschmecken.

