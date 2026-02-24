Die Basler Fasnacht ist ohne Mehlsuppe nicht denkbar und ihr Duft strömt durch alle Gassen der hübschen Altstadt. Zusammen mit der Zwiebel- und Käsewähe gehört diese Leckerei definitiv zum kulinarischen Fasnachtsinventar.

Die feine Suppe wärmt nicht nur zum Morgestraich, sondern schmeckt auch einfach mal so zum Znacht - und ist ganz schnell zubereitet.