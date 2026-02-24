Die Basler Fasnacht ist ohne Mehlsuppe nicht denkbar und ihr Duft strömt durch alle Gassen der hübschen Altstadt. Zusammen mit der Zwiebel- und Käsewähe gehört diese Leckerei definitiv zum kulinarischen Fasnachtsinventar.
Die feine Suppe wärmt nicht nur zum Morgestraich, sondern schmeckt auch einfach mal so zum Znacht - und ist ganz schnell zubereitet.
Mehl in eine Pfanne geben und bei mittlerer Hitze (ohne Zugabe von Öl oder Butter) braun rösten. Es sollte etwa die Farbe von Haselnüssen annehmen. Anschliessend herausnehmen und zur Seite stellen.
Die Hitze in der Pfanne reduzieren und die Zwiebel in der Butter ca. 3 Minuten andämpfen. Anschliessend das Mehl wieder dazugeben und den Bouillon unter Einrühren dazugeben. Anschliessend aufkochen.
Die Suppe etwa 1 Stunde köcheln lassen. Anschliessend mit Salz und Pfeffer abschmecken. Vor dem Servieren nach Belieben mit dem Käse bestreuen.