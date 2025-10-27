Sie hilft bei Erkältung, Unwohlsein und gegen trübe Tage: Selbstgemachte Hühnerbrühe ist das beste Superfood. Brühe selber machen ist ganz einfach - Hier unser Grund-Rezept.
Das Huhn gründlich von innen und aussen abspülen und die Fettdrüse am Schwanz abschneiden.
Huhn in einen grossen Topf geben und kaltes Wasser dazugeben, sodass das Huhn knapp bedeckt ist.
Salzen und aufkochen lassen. Den Schaum auf der Oberfläche mit einer Schaumkelle entfernen.
Das Suppengrün (Rübli, Sellerie, Lauch und Zwiebel) putzen und in grosse Würfel bzw. Stücke schneiden.
Das Gemüse, Ingwer, Knoblauch, Lorbeerblätter, Pfefferkörner und Petersiliestängel dazugeben.
Alles bei kleiner Hitze 1,5-2 Stunden kochen lassen.
Das Huhn herausnehmen und enthäuten. Die Brühe durch ein feines Sieb giessen.
Die Brühe kann man mit dem Huhnfleisch oder pur geniessen.
Mit frischen Kräutern und Pfeffer aus der Mühle abschmecken.
Man kann auch ein Spritzer vom frischen Zitronensaft dazugeben. Soll die Hühnerbrühe fettarmer sein, kann man das Huhn vor dem Kochen enthäuten.