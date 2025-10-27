DE
Grund-Rezept Hühnerbrühe selbst gemacht

Christiane Binder
Publiziert: vor 59 Minuten
|
Aktualisiert: vor 55 Minuten

Sie hilft bei Erkältung, Unwohlsein und gegen trübe Tage: Selbstgemachte Hühnerbrühe ist das beste Superfood. Brühe selber machen ist ganz einfach - Hier unser Grund-Rezept.

Selbstgemachte Brühen schmecken intensiv, aber nicht künstlich, und sie sind unkompliziert in der Zubereitung.
Foto: Getty Images
Portionen8
Nährwert / Person267 kcal.
Zubereitungs-Zeit30 Min.
Kochzeit2 St.
Zutaten
1Suppenhuhn
1Zwiebel
1Sellerieknolle
1 Stange Lauch
2Möhren
4 ScheibenIngwer
2-4Lorbeerblätter
1-2Zehe Knoblauch
5Pfefferkörner
1 TLSalz
2 Stängel glatte Petersilie
3,5 LWasser
Zubereitung
Schritt 1/10

Das Huhn gründlich von innen und aussen abspülen und die Fettdrüse am Schwanz abschneiden.

Schritt 2/10

Huhn in einen grossen Topf geben und kaltes Wasser dazugeben, sodass das Huhn knapp bedeckt ist.

Schritt 3/10

Salzen und aufkochen lassen. Den Schaum auf der Oberfläche mit einer Schaumkelle entfernen.

Schritt 4/10

Das Suppengrün (Rübli, Sellerie, Lauch und Zwiebel) putzen und in grosse Würfel bzw. Stücke schneiden.

Schritt 5/10

Das Gemüse, Ingwer, Knoblauch, Lorbeerblätter, Pfefferkörner und Petersiliestängel dazugeben.

Schritt 6/10

Alles bei kleiner Hitze 1,5-2 Stunden kochen lassen.

Schritt 7/10

Das Huhn herausnehmen und enthäuten. Die Brühe durch ein feines Sieb giessen.

Schritt 8/10

Die Brühe kann man mit dem Huhnfleisch oder pur geniessen.

Schritt 9/10

Mit frischen Kräutern und Pfeffer aus der Mühle abschmecken.

Schritt 10/10

Man kann auch ein Spritzer vom frischen Zitronensaft dazugeben. Soll die Hühnerbrühe fettarmer sein, kann man das Huhn vor dem Kochen enthäuten.

