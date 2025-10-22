Randen lassen sich auf unzählige Arten geniessen: ob im Ofen geröstet, als Suppe, im Salat, als knusprige Gemüsechips oder im Hummus – jede Variante schmeckt köstlich und ist dazu noch richtig gesund. Das Beste daran: Randen sind kalorienarm und voller wertvoller Nährstoffe.
Die Randen rüsten. Wichtig ist, die Knolle grosszügig zu schälen. In kleine Würfel schneiden. Weil Rande stark färbt, Einweghandschuhe tragen.
Rüebli und Kartoffeln rüsten und grob würfeln. Die Zwiebel schälen und fein würfeln.
Butter in grosser Pfanne erhitzen. Randen-, Rüebli-, Kartoffeln- und Zwiebel-Würfel hineingeben und unter Rühren zwei bis drei Minuten andünsten.
Einen Liter Wasser dazugeben und alles aufkochen. Gemüsebouillon dazugeben und gut verrühren. Etwa 20 Minuten zugedeckt köcheln lassen, bis das Gemüse weich ist.
Meerrettich schälen und fein raffeln. Sofort mit Zitronensaft mischen und mit Crème fraîche verrühren.
Das Ganze mit einem Stabmixer fein pürieren. Nach Belieben mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Mit Meerrettich-Crème anrichten und sofort servieren.