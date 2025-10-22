DE
FR
Abonnieren

Herbstliche Delikatesse Einfaches Rezept zaubert köstliche Randen-Suppe

Publiziert: vor 35 Minuten

Randen lassen sich auf unzählige Arten geniessen: ob im Ofen geröstet, als Suppe, im Salat, als knusprige Gemüsechips oder im Hummus – jede Variante schmeckt köstlich und ist dazu noch richtig gesund. Das Beste daran: Randen sind kalorienarm und voller wertvoller Nährstoffe.

Teilen
Kommentieren
Randen-Suppe ist gesund, nahrhaft und wärmt in der kalten Jahreszeit.
Foto: Getty Images/Westend61
Portionen4
Zubereitungs-Zeit25 Min.
Kochzeit20 Min.
Zutaten
4Randen (ergibt etwa 600 g)
2mittelgrosse Rüebli
2Kartoffeln
1Zwiebel
2 ELButter
3 ELGemüsebouillon
1frischer Meerrettich
1 TLZitronensaft
100 gCrème fraîche
etwasSalz
etwasPfeffer
Zubereitung
Schritt 1/7

Die Randen rüsten. Wichtig ist, die Knolle grosszügig zu schälen. In kleine Würfel schneiden. Weil Rande stark färbt, Einweghandschuhe tragen.

Schritt 2/7

Rüebli und Kartoffeln rüsten und grob würfeln. Die Zwiebel schälen und fein würfeln.

Schritt 3/7

Butter in grosser Pfanne erhitzen. Randen-, Rüebli-, Kartoffeln- und Zwiebel-Würfel hineingeben und unter Rühren zwei bis drei Minuten andünsten.

Schritt 4/7

Einen Liter Wasser dazugeben und alles aufkochen. Gemüsebouillon dazugeben und gut verrühren. Etwa 20 Minuten zugedeckt köcheln lassen, bis das Gemüse weich ist.

Schritt 5/7

Meerrettich schälen und fein raffeln. Sofort mit Zitronensaft mischen und mit Crème fraîche verrühren.

Schritt 6/7

Das Ganze mit einem Stabmixer fein pürieren. Nach Belieben mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Schritt 7/7

Mit Meerrettich-Crème anrichten und sofort servieren.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen