Randen lassen sich auf unzählige Arten geniessen: ob im Ofen geröstet, als Suppe, im Salat, als knusprige Gemüsechips oder im Hummus – jede Variante schmeckt köstlich und ist dazu noch richtig gesund. Das Beste daran: Randen sind kalorienarm und voller wertvoller Nährstoffe.