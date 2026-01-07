Die Grundidee eines Eintopfs besteht darin, verschiedene Zutaten wie Gemüse, Hülsenfrüchte und Gewürze zusammenzubringen, um einen nahrhaften und schmackhaften Brei zu kreieren. Eintöpfe sind äusserst flexibel und können je nach den verfügbaren Zutaten und den kulinarischen Vorlieben variiert werden. Hier findet ihr das schmackhafte Gemüsegericht, vegan, das aber richtig gut sättigt und dabei kalorienarm ist.