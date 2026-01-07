Die Grundidee eines Eintopfs besteht darin, verschiedene Zutaten wie Gemüse, Hülsenfrüchte und Gewürze zusammenzubringen, um einen nahrhaften und schmackhaften Brei zu kreieren. Eintöpfe sind äusserst flexibel und können je nach den verfügbaren Zutaten und den kulinarischen Vorlieben variiert werden. Hier findet ihr das schmackhafte Gemüsegericht, vegan, das aber richtig gut sättigt und dabei kalorienarm ist.
Kohlrabi, Kürbis und Herbstrübe schälen und würfeln. Wirz waschen und in 3 cm breite Streifen schneiden.
Kartoffeln schälen und würfeln, Zwiebel grob hacken.
Zwiebel, Kohlrabi, Herbstrübe und Wirz in der Bratbutter andünsten
Kartoffeln, Gemüsebouillon und Lorbeerblatt zugeben, mit Muskatnuss, frischem Pfeffer aus der Mühle und Salz würzen und bei mittlerer Hitze ca. 30 Minuten weich garen.
Pasta hinzugeben und noch ca. 8 Minuten kochen.
Tofuwürfel in einer beschichteten Bratpfanne im Olivenöl braten, unter das Gemüse mischen und 2 Minuten zugedeckt ziehen lassen. Es kann bereits marinierter Tofu verwendet werden oder Tofu nature.
Mit frischen Kräutern garnieren und heiss servieren.