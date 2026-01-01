Zu oft über die Stränge geschlagen? Diese kalorienarme, aber sättigende Suppe mit Zitronengras und Pak Choi entgiftet, repariert von innen – und schmeckt. Eine heisse Suppe hilft wirklich. Am besten mit einem exotischen Touch, denn die in den Garküchen Asiens so beliebten Zutaten wie Pak Choi, Zitronengras, Ingwer und Chili entgiften und bewirken wahre Wunder:

Pak Choi enthält viel Kalium, Carotin, Kalzium, Vitamin C, einige B-Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe, denen eine antibiotische, also keimtötende und reinigende Wirkung zugeschrieben wird.

Ingwer feuert den Stoffwechsel an und aktiviert die Abwehrkräfte.

Das ätherische Öl im Zitronengras kann Magenbeschwerden lindern und hilft bei innerer Unruhe.

Der in Chilischoten enthaltene Scharfstoff regt die Magensaftsekretion und die Darmtätigkeit an.

Alle Zutaten zusammen verleihen der Suppe mit dem Limettensaft und dem Koriander ein herrlich frisches süss-sauer-scharfes Aroma.