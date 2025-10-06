Kürbis ist köstlich und gesund. In der Kombination mit Ingwer, Kurkuma & Limette wird das Herbstgemüse zu echtem Superfood und wärmt mit seinem nussigen Geschmack und der warmen Ingwernote Körper und Seele.
Hokkaido-Kürbis kocht man zusammen mit der Schale. Den Kürbis gut waschen, halbieren und Kerne entfernen.
Kürbis in grosse Stücke schneiden.
Ingwer und Kurkuma waschen und grob hacken.
Zwiebel, Karotte, Sellerie und Apfel schälen und fein würfeln.
Chilischote waschen, entkernen und fein hacken.
Öl in einem Topf erhitzen. Zwiebel, Karotte und Sellerie darin andünsten. Kürbis, Apfel, Ingwer und Kurkuma dazugeben und ca. 3-5 Min. mitdünsten.
Chilischote hinzufügen und alles gut umrühren.
Wasser aufschütten und zugedeckt ca. 20 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln lassen.
In der Zwischenzeit: Kürbiskerne in einer beschichteten Pfanne ohne Öl anrösten.
Nach ca. 20 Minuten Kochzeit: Den Inhalt des Kochtopfes mit einem Stabmixer pürieren.
Saft der Limette hinzufügen.
Die Suppe mit Salz, Pfeffer oder Kreuzkümmel nach Belieben würzen.
Mit etwas Kürbiskernöl beträufeln und mit Kürbiskernen servieren.
Tipp: Man kann auch etwas Parmesan oder Brotcroûtons darüber geben, so wird die Suppe ganz leicht zur Haupspeise.