Herbstgenuss Leckere Kürbissuppe mit Kurkuma und Ingwer

Publiziert: 14:25 Uhr
|
Aktualisiert: 14:28 Uhr

Kürbis ist köstlich und gesund. In der Kombination mit Ingwer, Kurkuma & Limette wird das Herbstgemüse zu echtem Superfood und wärmt mit seinem nussigen Geschmack und der warmen Ingwernote Körper und Seele.

Das Herbstgemüse ist nicht nur köstlich, sondern auch sehr gesund.
Foto: Getty Images
Portionen4
Nährwert / Person207
Zubereitungs-Zeit40
Kochzeit20
Zutaten
1Hokkaido-Kürbis (ca 800 g)
1Zwiebel
1Chilischote
1Karotte
1Apfel
1,5 LWasser
1Selleriestange
30gFrischer Ingwer
1-2 KnollenFrischer Kurkuma
1Limette
1 ELKürbiskernöl
50 gKürbiskerne
EtwasSalz, Pfeffer, Kreuzkümmel
Zubereitung
Schritt 1/14

Hokkaido-Kürbis kocht man zusammen mit der Schale. Den Kürbis gut waschen, halbieren und Kerne entfernen.

Schritt 2/14

Kürbis in grosse Stücke schneiden.

Schritt 3/14

Ingwer und Kurkuma waschen und grob hacken.

Schritt 4/14

Zwiebel, Karotte, Sellerie und Apfel schälen und fein würfeln.

Schritt 5/14

Chilischote waschen, entkernen und fein hacken.

Schritt 6/14

Öl in einem Topf erhitzen. Zwiebel, Karotte und Sellerie darin andünsten. Kürbis, Apfel, Ingwer und Kurkuma dazugeben und ca. 3-5 Min. mitdünsten.

Schritt 7/14

Chilischote hinzufügen und alles gut umrühren.

Schritt 8/14

Wasser aufschütten und zugedeckt ca. 20 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln lassen.

Schritt 9/14

In der Zwischenzeit: Kürbiskerne in einer beschichteten Pfanne ohne Öl anrösten.

Schritt 10/14

Nach ca. 20 Minuten Kochzeit: Den Inhalt des Kochtopfes mit einem Stabmixer pürieren.

Schritt 11/14

Saft der Limette hinzufügen.

Schritt 12/14

Die Suppe mit Salz, Pfeffer oder Kreuzkümmel nach Belieben würzen.

Schritt 13/14

Mit etwas Kürbiskernöl beträufeln und mit Kürbiskernen servieren.

Schritt 14/14

Tipp: Man kann auch etwas Parmesan oder Brotcroûtons darüber geben, so wird die Suppe ganz leicht zur Haupspeise.

