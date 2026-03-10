DE
Frühlingsküche So einfach kocht man Bärlauchsuppe

Publiziert: vor 48 Minuten
|
Aktualisiert: vor 28 Minuten

Die Bärlauchsuppe schmeckt einfach fantastisch. Wie einfach diese saisonale Suppe gemacht werden kann, erfahrt ihr hier. Dazu eine Blätterteigstange mit Kräutern oder frisch gebackenes Brot - ein wunderbarer Anfang einer wunderbaren Mahlzeit.

Bei der Zubereitung einer Bärlauchsuppe sollte man auf die Frische der Zutaten achten.
Foto: Getty Images
Zutaten
300 gBärlauch
2grosse Kartoffeln
1Zwiebel
2 TLButter
8 dlBoullion
2 dlRahm
EtwasSalz und Pfeffer
Nach GeschmackOlivenöl
EtwasCroûtons
Zubereitung
Schritt 1/11

Die Zwiebel und Kartoffel in kleine Würfel schneiden.

Schritt 2/11

Bärlauch waschen und grob schneiden.

Schritt 3/11

Butter in einem grossen Topf schmelzen lassen.

Schritt 4/11

Zwiebel mit Kartoffeln kurz mitdämpfen.

Schritt 5/11

Bouillon dazugiessen, aufkochen. Mit niedriger Temperatur zugedeckt ca. 15 - 20 Min. köcheln lassen, bis Kartoffeln weich werden.

Schritt 6/11

Dann den Bärlauch dazugeben und kurz aufkochen lassen.

Schritt 7/11

Den Rahm darunter mischen.

Schritt 8/11

Die Suppe rühren, würzen und nur noch heiss werden lassen.

Schritt 9/11

Die Suppe mit Pürierstab pürieren und heiss servieren.

Schritt 10/11

Suppe mit Rahm, Croûtons und fein gehacktem Bärlauch.

Schritt 11/11

Nach Geschmack mit etwas Olivenöl abschmecken

Wie gesund ist Bärlauch wirklich?

Mit den warmen Temperaturen kommt auch der Bärlauch wieder. Das Kraut beginnt im März zu spriessen. Für die Bären war er schon immer die erste Vitaminbombe nach dem Winterschlaf. Die Menschen heute mögen das Kraut genauso.

Bärlauch auf dem Holzbrett
Getty Images

Zum Artikel
