Die Bärlauchsuppe schmeckt einfach fantastisch. Wie einfach diese saisonale Suppe gemacht werden kann, erfahrt ihr hier. Dazu eine Blätterteigstange mit Kräutern oder frisch gebackenes Brot - ein wunderbarer Anfang einer wunderbaren Mahlzeit.
Die Zwiebel und Kartoffel in kleine Würfel schneiden.
Bärlauch waschen und grob schneiden.
Butter in einem grossen Topf schmelzen lassen.
Zwiebel mit Kartoffeln kurz mitdämpfen.
Bouillon dazugiessen, aufkochen. Mit niedriger Temperatur zugedeckt ca. 15 - 20 Min. köcheln lassen, bis Kartoffeln weich werden.
Dann den Bärlauch dazugeben und kurz aufkochen lassen.
Den Rahm darunter mischen.
Die Suppe rühren, würzen und nur noch heiss werden lassen.
Die Suppe mit Pürierstab pürieren und heiss servieren.
Suppe mit Rahm, Croûtons und fein gehacktem Bärlauch.
Nach Geschmack mit etwas Olivenöl abschmecken
Mit den warmen Temperaturen kommt auch der Bärlauch wieder. Das Kraut beginnt im März zu spriessen. Für die Bären war er schon immer die erste Vitaminbombe nach dem Winterschlaf. Die Menschen heute mögen das Kraut genauso.
